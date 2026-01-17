https://ria.ru/20260117/pozhar-2068516192.html
В Приангарье тушат пожар в торговом центре
В Приангарье тушат пожар в торговом центре - РИА Новости, 17.01.2026
В Приангарье тушат пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре ликвидируют в Ангарске Иркутской области, спасены пять человек, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 17.01.2026
В Приангарье тушат пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре тушат в Ангарске, спасены 5 человек