В Приангарье тушат пожар в торговом центре - РИА Новости, 17.01.2026
16:34 17.01.2026
В Приангарье тушат пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре ликвидируют в Ангарске Иркутской области, спасены пять человек, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
иркутская область
россия
ангарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, иркутская область, россия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Ангарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар в торговом центре ликвидируют в Ангарске Иркутской области, спасены пять человек, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Иркутская область, улица Чайковского 1а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека, еще три спасены по автолестнице", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, пострадавших нет. Также на месте работают порядка 40 человек и 10 единиц техники МЧС РФ.
