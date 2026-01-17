https://ria.ru/20260117/pozhar-2068498085.html
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук - РИА Новости, 17.01.2026
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук
Девятилетний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в частном доме в удмуртском селе, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:11:00+03:00
2026-01-17T14:11:00+03:00
2026-01-17T14:18:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068498462_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_df50e443355e236f9f45b2844e1705d8.jpg
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068495753.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068498462_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a2315105a5767b6069c5e809eadb095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук
Девятилетний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в удмуртском селе