Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 17.01.2026 (обновлено: 14:18 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068498085.html
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук - РИА Новости, 17.01.2026
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук
Девятилетний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в частном доме в удмуртском селе, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:11:00+03:00
2026-01-17T14:18:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068498462_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_df50e443355e236f9f45b2844e1705d8.jpg
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068495753.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068498462_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a2315105a5767b6069c5e809eadb095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук

Девятилетний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в удмуртском селе

© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской РеспубликеЛиквидация пожара в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии
Ликвидация пожара в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
Ликвидация пожара в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 17 янв - РИА Новости. Девятилетний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в частном доме в удмуртском селе, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Бабушка - 77-летняя женщина и 9-летний мальчик погибли", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС по Удмуртии сообщали, что в деревне Большое Волково Вавожского района горел одноэтажный кирпичный дом и надворные постройки на площади 600 квадратных метров.
В ведомстве уточняли, что 46-летняя женщина получила ожоги лица. С ее слов, в доме находились еще 77-летняя женщина и 9-летний ребёнок. Спасатели искали их.
Пожар в частном доме поселка Любино Омской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома
13:47
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала