В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома - РИА Новости, 17.01.2026
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома
Двое жителей Омской области погибли при пожаре в доме, где проводили ремонт, сообщили в СУ СК по Омской области. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:47:00+03:00
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
Новости
происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
