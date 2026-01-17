Рейтинг@Mail.ru
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068495753.html
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома - РИА Новости, 17.01.2026
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома
Двое жителей Омской области погибли при пожаре в доме, где проводили ремонт, сообщили в СУ СК по Омской области. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:47:00+03:00
2026-01-17T13:47:00+03:00
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068494294_0:196:1280:916_1920x0_80_0_0_379e1febfe0db73a7335507992f10456.jpg
https://ria.ru/20250222/pozhar-2000944949.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068494294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e7ae9c5e831354bc4a29b451a3d2283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома

В Омской области двое мужчин погибли при пожаре дома, где проводили ремонт

© Фото : СУ СК России по Омской областиПожар в частном доме поселка Любино Омской области
Пожар в частном доме поселка Любино Омской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : СУ СК России по Омской области
Пожар в частном доме поселка Любино Омской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 17 янв - РИА Новости. Двое жителей Омской области погибли при пожаре в доме, где проводили ремонт, сообщили в СУ СК по Омской области.
Пожар произошел в частном доме поселка Любино Омской области.
"По предварительным данным, во время пожара погибли двое мужчин, 1954 и 1956 годов рождения, которые проводили в частном доме ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе.
Выясняются обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
При пожаре в Омской области погибли двое детей и двое подростков
22 февраля 2025, 04:52
 
ПроисшествияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала