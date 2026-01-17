Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте
09:56 17.01.2026
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте
Пожар произошел на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 17.01.2026
2026
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте

В Одесской области произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.
"На одном из объектов (энергетической инфраструктуры - ред.) в Одесском регионе... возник пожар", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
