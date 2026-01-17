https://ria.ru/20260117/pozhar-2068470700.html
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте - РИА Новости, 17.01.2026
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте
Пожар произошел на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 17.01.2026
