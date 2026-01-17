https://ria.ru/20260117/pozhar-2068450973.html
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели - РИА Новости, 17.01.2026
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели
Пожар на складе мебели во Владивостоке полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели
