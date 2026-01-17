Рейтинг@Mail.ru
03:31 17.01.2026
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели
Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар на складе мебели

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Пожар на складе мебели во Владивостоке полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В пятницу спасатели сообщали, что ликвидируют возгорание склада мебели в центре Владивостока. На момент прибытия пожарных горела крыша склада на 280 "квадратах". Пожар тушили по повышенному второму рангу. Произошло обрушение кровли, была угроза перехода огня на соседнее административное здание, сообщали в главке. В 19.40 (12.40 мск) пожар локализован. При этом в прокуратуре Приморья РИА Новости рассказали, что пожар локализован на площади 560 квадратных метров.
"В 02.38 (19.38 мск - ред.) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"
