https://ria.ru/20260117/postradavshie-2068509853.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье - РИА Новости, 17.01.2026
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
Трое пострадавших в результате взрыва в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:41:00+03:00
2026-01-17T15:41:00+03:00
2026-01-17T16:19:00+03:00
происшествия
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068498085.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
Трое пострадавших в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии
ПЯТИГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Трое пострадавших в результате взрыва в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Всего в результате происшествия пострадали 8 человек, среди них 3 несовершеннолетних. По предварительной медицинской оценке, состояние пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести, состояние троих – как тяжелое", – сообщили в ведомстве.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье
. Пожар, возникший при взрыве, был ликвидирован. Прокуратура Ставрополья проводит проверку.