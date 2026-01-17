Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Трое пострадавших в результате взрыва в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Всего в результате происшествия пострадали 8 человек, среди них 3 несовершеннолетних. По предварительной медицинской оценке, состояние пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести, состояние троих – как тяжелое", – сообщили в ведомстве.