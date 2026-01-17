Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье - РИА Новости, 17.01.2026
15:41 17.01.2026 (обновлено: 16:19 17.01.2026)
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
происшествия, ставропольский край
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Трое пострадавших в результате взрыва в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Всего в результате происшествия пострадали 8 человек, среди них 3 несовершеннолетних. По предварительной медицинской оценке, состояние пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести, состояние троих – как тяжелое", – сообщили в ведомстве.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Пожар, возникший при взрыве, был ликвидирован. Прокуратура Ставрополья проводит проверку.
Ликвидация пожара в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук
ПроисшествияСтавропольский край
 
 
