Пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании
Пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании - РИА Новости, 17.01.2026
Пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании
Пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:20:00+03:00
2026-01-17T14:20:00+03:00
2026-01-17T14:25:00+03:00
происшествия
ставропольский край
ставропольский край
Новости
Пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании
Врачи обследуют пострадавших в кафе на Ставрополье