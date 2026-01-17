Посол России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Гренландии стала в том числе следствием стратегических просчетов датских властей, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

"Полагаем, что следствием этих стратегических просчетов датских властей в том числе и стала текущая ситуация вокруг этого арктического острова", - заключил Корчунов.