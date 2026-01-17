Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
09:26 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/posol-2068468776.html
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
2026-01-17T09:26:00+03:00
2026-01-17T09:26:00+03:00
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Корчунов: ситуация вокруг Гренландии стала следствием просчетов Дании

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Гренландии стала в том числе следствием стратегических просчетов датских властей, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Еще в период российского председательства в Арктическом Совете было очевидно ослабление интереса Копенгагена к международному арктическому сотрудничеству и к своим арктическими территориям", - сказал Корчунов.
По словам российского посла, об этом убедительно говорит тот факт, что за последние четыре года Дания, одержимая недостижимой целью нанесения России стратегического поражения, вышла в лидеры по объемам военной накачки киевского режима в ущерб собственной обороноспособности, а также безопасности и развития той же Гренландии.
"Полагаем, что следствием этих стратегических просчетов датских властей в том числе и стала текущая ситуация вокруг этого арктического острова", - заключил Корчунов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
07:17
 
