Посол России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Гренландии стала в том числе следствием стратегических просчетов датских властей, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Еще в период российского председательства в Арктическом Совете было очевидно ослабление интереса Копенгагена к международному арктическому сотрудничеству и к своим арктическими территориям", - сказал Корчунов.
По словам российского посла, об этом убедительно говорит тот факт, что за последние четыре года Дания, одержимая недостижимой целью нанесения России стратегического поражения, вышла в лидеры по объемам военной накачки киевского режима в ущерб собственной обороноспособности, а также безопасности и развития той же Гренландии.
"Полагаем, что следствием этих стратегических просчетов датских властей в том числе и стала текущая ситуация вокруг этого арктического острова", - заключил Корчунов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.