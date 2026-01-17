Рейтинг@Mail.ru
Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/posol-2068464808.html
Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной
Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной - РИА Новости, 17.01.2026
Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной
Политика Запада, запугивавшего "угрозами", которые якобы создают в Арктике Россия и Китай, продемонстрировала свою несостоятельность, обернувшись в контексте... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:26:00+03:00
2026-01-17T08:26:00+03:00
в мире
гренландия
россия
сша
николай корчунов
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_3473e3e488efd2e51b3437ab6e01cd5d.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260117/arktika-2068457632.html
гренландия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_85:0:1120:776_1920x0_80_0_0_80fe4370aaba97cf4f89f08e61e013c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, сша, николай корчунов, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Россия, США, Николай Корчунов, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной

Корчунов: политика Запада насчет "российской угрозы" в Арктике несостоятельна

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Политика Запада, запугивавшего "угрозами", которые якобы создают в Арктике Россия и Китай, продемонстрировала свою несостоятельность, обернувшись в контексте Гренландии против ее европейских "застрельщиков", сообщил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Проводимая странами Запада политика целенаправленного запугивания всего мира мифическими российскими и китайскими угрозами в северных широтах продемонстрировала свою абсолютную несостоятельность, вернувшись в контексте Гренландии бумерангом против ее застрельщиков в Европе", - сказал он.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
По словам Корчунова, "разногласиями между арктическими государствами" пытаются воспользоваться "некоторые европейские внерегиональные страны, стремящиеся укрепить свою роль и позиции в Арктике".
"Причем особое рвение проявляют государства, которые не обладают значительными природными ресурсами и рассчитывают компенсировать это за счет Гренландии, где они хотят застолбить свое военное присутствие, в том числе с прицелом на обеспечение экономических интересов", - подчеркнул он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Арктика - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Россия обеспокоена активизацией деятельности НАТО в Арктике
05:56
 
В миреГренландияРоссияСШАНиколай КорчуновДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала