Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Политика Запада, запугивавшего "угрозами", которые якобы создают в Арктике Россия и Китай, продемонстрировала свою несостоятельность, обернувшись в контексте Гренландии против ее европейских "застрельщиков", сообщил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Проводимая странами Запада политика целенаправленного запугивания всего мира мифическими российскими и китайскими угрозами в северных широтах продемонстрировала свою абсолютную несостоятельность, вернувшись в контексте Гренландии бумерангом против ее застрельщиков в Европе", - сказал он.
По словам Корчунова, "разногласиями между арктическими государствами" пытаются воспользоваться "некоторые европейские внерегиональные страны, стремящиеся укрепить свою роль и позиции в Арктике".
"Причем особое рвение проявляют государства, которые не обладают значительными природными ресурсами и рассчитывают компенсировать это за счет Гренландии, где они хотят застолбить свое военное присутствие, в том числе с прицелом на обеспечение экономических интересов", - подчеркнул он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.