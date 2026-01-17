Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Политика Запада, запугивавшего "угрозами", которые якобы создают в Арктике Россия и Китай, продемонстрировала свою несостоятельность, обернувшись в контексте Гренландии против ее европейских "застрельщиков", сообщил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

"Причем особое рвение проявляют государства, которые не обладают значительными природными ресурсами и рассчитывают компенсировать это за счет Гренландии, где они хотят застолбить свое военное присутствие, в том числе с прицелом на обеспечение экономических интересов", - подчеркнул он.