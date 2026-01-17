Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии
17:39 17.01.2026 (обновлено: 22:42 17.01.2026)
В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии
В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии
в мире, белоруссия, кароль навроцкий, польша
В мире, Белоруссия, Кароль Навроцкий, Польша
В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии

Бюро нацбезопасности Польши заявило о десятках объектов, влетевших из Белоруссии

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Бюро национальной безопасности Польши (BBN) утверждает, что несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию республики из Белоруссии.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии", - говорится в сообщении.
Польша готовится минировать свою восточную границу
16 января, 11:32
Польша готовится минировать свою восточную границу
16 января, 11:32
BBN отмечает, что "следило за инцидентом всю ночь, собирая и анализируя информацию из военных и гражданских учреждений".
Польская сторона не исключает, что речь может идти о "провокации, замаскированной под контрабанду". Доказательств этого не приводится.
BBN призывает следовать указаниям полиции и Пограничной стражи.
"Если вы обнаружите какие-либо предметы или обломки, которые могут быть потенциально связаны с описанным инцидентом, не приближайтесь к ним и немедленно сообщите об этом в соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Польша планирует построить систему обороны от БПЛА за два миллиарда евро
27 декабря 2025, 22:43
Польша планирует построить систему обороны от БПЛА за два миллиарда евро
27 декабря 2025, 22:43
 
В мире, Белоруссия, Кароль Навроцкий, Польша
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
