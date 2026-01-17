https://ria.ru/20260117/polsha-2068523903.html
В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии
В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии - РИА Новости, 17.01.2026
В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии
Бюро национальной безопасности Польши (BBN) утверждает, что несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию республики из Белоруссии. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:39:00+03:00
2026-01-17T17:39:00+03:00
2026-01-17T22:42:00+03:00
в мире
белоруссия
кароль навроцкий
польша
белоруссия
польша
Новости
ru-RU
в мире, белоруссия, кароль навроцкий, польша
В мире, Белоруссия, Кароль Навроцкий, Польша
ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Бюро национальной безопасности Польши (BBN) утверждает, что несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию республики из Белоруссии.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий
в реальном времени получает от главы Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии", - говорится в сообщении.
BBN отмечает, что "следило за инцидентом всю ночь, собирая и анализируя информацию из военных и гражданских учреждений".
Польская сторона не исключает, что речь может идти о "провокации, замаскированной под контрабанду". Доказательств этого не приводится.
BBN призывает следовать указаниям полиции и Пограничной стражи.
"Если вы обнаружите какие-либо предметы или обломки, которые могут быть потенциально связаны с описанным инцидентом, не приближайтесь к ним и немедленно сообщите об этом в соответствующие службы", - говорится в сообщении.