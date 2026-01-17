В Польше заявили о проникновении воздушных объектов из Белоруссии

ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Бюро национальной безопасности Польши (BBN) утверждает, что несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию республики из Белоруссии.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии", - говорится в сообщении.

BBN отмечает, что "следило за инцидентом всю ночь, собирая и анализируя информацию из военных и гражданских учреждений".

Польская сторона не исключает, что речь может идти о "провокации, замаскированной под контрабанду". Доказательств этого не приводится.

BBN призывает следовать указаниям полиции и Пограничной стражи.