В Польше уничтожили большинство памятников советским воинам, заявил Ордаш

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польские власти уничтожили подавляющее большинство памятников советским воинам, освобождавшим страну, сообщил журналистам временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

В субботу российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году.

"Начиная с 2014 года, уничтожена большая часть памятников советским воинам-освободителям, памятников советско-польскому братству по оружию. Был 561 памятник не связанный с захоронением. Осталось несколько десятков. Они под угрозой полного уничтожения", - сказал Ордаш.

При этом он отметил, что лишь с 2022 года было зафиксировано 80 случаев вандализма только на кладбищах, где находятся захоронения советских солдат.

"Польская сторона утверждает, что кладбища, советские захоронения находятся под опекой государства. Но это тоже неправда. Есть шесть случаев уничтожения захоронений в местах, которые числятся в согласованном с польской стороны перечне захоронений советских воинов, погибших во время Второй мировой войны. В этом списке есть шесть мест, которые уничтожены, их больше нет. И там теперь созданы другие объекты. Что это? Как можно оценить?", - сказал дипломат.

При этом он напомнил, что в последние годы польские власти пытаются возложить на Советский союз ответственность за развязывание Второй мировой войны.

"Абсурдная теория о том, что якобы Советский Союз несет равную ответственность с гитлеровской Германией за развязывание Второй мировой войны. Это полный абсурд и чушь, направленная на сознательное вымарывание из исторической памяти рядовых поляков того, что было на самом деле, того, что современная Польша своим выживанием, существованием обязана подвигу 600 тысяч советских солдат, парней и девушек, которые погибли на территории этой страны", - сказал Ордаш.

В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.

В МИД РФ отмечали, что страны Балтии , Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС НАТО . Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, заявляли, что польские власти неблагодарные.