Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Польше

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции прибыли представители российской дипмиссии во главе с временным поверенным в делах России Польше Андреем Ордашем, а также представители посольства Белоруссии , местных патриотических организаций.

Они возложили венки и цветы к центральной части мемориального комплекса, которую составляют скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью: "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".

В отличие от прошлых годов, на этот раз мероприятие обошлось без провокаций проукраинских активистов.

Временный поверенный в делах России в беседе с журналистами заявил, что российские дипломаты не перестанут помнить эту дату и возлагать венки на кладбище советских воинов.

"Даже если бы готовились к провокации, мы бы все равно сюда пришли. Мы возлагали цветы в этот день на мемориальном кладбище в Варшаве и будем возлагать всегда. Это особенный день и для нас, и для Польши", - сказал дипломат.

Ордаш отметил, что российские дипломаты преследуют две задачи.

"Что касается нашей памяти, здесь все ясно: у нас память об этих солдатах сохраняется и будет сохраняться веками. Наша первая задача - показать, что эта память у нас живет и будет жить вечно. Вторая наша задача, почему мы здесь - мы боремся с исторической амнезией в польском обществе, которое, к сожалению, за последние десятилетия начало забывать о том, что здесь происходило 81 год назад", - сказал временный поверенный.

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии

Официальные же власти Варшавы годовщину освобождения от фашистов своего города не отмечают уже много лет.