Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Польше

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции прибыли представители российской дипмиссии во главе с временным поверенным в делах России в Польше Андреем Ордашем, а также представители посольства Белоруссии, местных патриотических организаций.
Они возложили венки и цветы к центральной части мемориального комплекса, которую составляют скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью: "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
В отличие от прошлых годов, на этот раз мероприятие обошлось без провокаций проукраинских активистов.
Временный поверенный в делах России в беседе с журналистами заявил, что российские дипломаты не перестанут помнить эту дату и возлагать венки на кладбище советских воинов.
"Даже если бы готовились к провокации, мы бы все равно сюда пришли. Мы возлагали цветы в этот день на мемориальном кладбище в Варшаве и будем возлагать всегда. Это особенный день и для нас, и для Польши", - сказал дипломат.
Ордаш отметил, что российские дипломаты преследуют две задачи.
"Что касается нашей памяти, здесь все ясно: у нас память об этих солдатах сохраняется и будет сохраняться веками. Наша первая задача - показать, что эта память у нас живет и будет жить вечно. Вторая наша задача, почему мы здесь - мы боремся с исторической амнезией в польском обществе, которое, к сожалению, за последние десятилетия начало забывать о том, что здесь происходило 81 год назад", - сказал временный поверенный.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Официальные же власти Варшавы годовщину освобождения от фашистов своего города не отмечают уже много лет.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.