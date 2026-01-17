https://ria.ru/20260117/polsha-2068465659.html
Польша увеличила закупки удобрений из России до исторического максимума
Польша в январе-ноябре 2025 года нарастила ввоз российских удобрений до рекордных 555,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Польша в январе-ноябре 2025 года нарастила ввоз российских удобрений до рекордных 555,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В годовом выражении польский импорт вырос в 1,5 раза - до 555,1 миллиона евро с 365,4 миллиона годом ранее. Это стало наибольшей суммой закупок как минимум с 1999 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Главным образом Польша
покупала у России
азотные удобрения (на 323 миллиона евро), а также смешанные (на 132,2 миллиона) и калийные (на 99,8 миллиона).
При этом в ноябре польские компании нарастили ввоз удобрений из России сразу втрое - до 48,3 миллиона евро с 15,3 миллиона месяцем ранее.