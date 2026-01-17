Рейтинг@Mail.ru
Польша увеличила закупки удобрений из России до исторического максимума - РИА Новости, 17.01.2026
08:39 17.01.2026
Польша увеличила закупки удобрений из России до исторического максимума
Польша увеличила закупки удобрений из России до исторического максимума
Польша в январе-ноябре 2025 года нарастила ввоз российских удобрений до рекордных 555,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 17.01.2026
в мире, польша, россия, евростат, экономика
В мире, Польша, Россия, Евростат, Экономика
Польша увеличила закупки удобрений из России до исторического максимума

Польша нарастила импорт удобрений из России до рекордных 555,1 миллиона евро

Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Польша в январе-ноябре 2025 года нарастила ввоз российских удобрений до рекордных 555,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В годовом выражении польский импорт вырос в 1,5 раза - до 555,1 миллиона евро с 365,4 миллиона годом ранее. Это стало наибольшей суммой закупок как минимум с 1999 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Главным образом Польша покупала у России азотные удобрения (на 323 миллиона евро), а также смешанные (на 132,2 миллиона) и калийные (на 99,8 миллиона).
При этом в ноябре польские компании нарастили ввоз удобрений из России сразу втрое - до 48,3 миллиона евро с 15,3 миллиона месяцем ранее.
Янтарная комната - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Польше рассказали о прогрессе в поисках Янтарной комнаты
Вчера, 18:11
 
В миреПольшаРоссияЕвростатЭкономика
 
 
