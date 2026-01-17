Польша увеличила закупки удобрений из России до исторического максимума

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Польша в январе-ноябре 2025 года нарастила ввоз российских удобрений до рекордных 555,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.

В годовом выражении польский импорт вырос в 1,5 раза - до 555,1 миллиона евро с 365,4 миллиона годом ранее. Это стало наибольшей суммой закупок как минимум с 1999 года (более ранних данных в открытом доступе нет).