Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках - РИА Новости, 17.01.2026
04:26 17.01.2026
Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках
Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках

РИА Новости: спасатели могли пойти по ложному следу при поиске семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Сигнал с телефона главы пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых мог дать ложный след в их поисках, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
Региональный главк СК РФ еще в октябре сообщал, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он был зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых
13 января, 02:10
"Информация о сигнале с телефона - не всегда стопроцентно достоверная. Исходя из опыта, может быть так, что телефон "бьется" в одной стороне, а человека находим за пару километров. Телефон можно потерять, и он будет давать в этот момент ложный сигнал. Поэтому просто не всегда есть следы в лесу, как бы нам ни хотелось. К тому же можно их просто не увидеть, не заметить и не понять, что это именно нужные нам следы, по которым надо двигаться", - рассказала Вульферт.
По ее словам, не всегда работа с сигналом телефона пропавшего помогает найти человека.
"У нас таких примеров (когда люди пропадают бесследно - ред.) немало. Бывает, невозможно найти людей, пропавших в городе, где много камер и свидетелей. В лесу, конечно, тоже такие истории были. Следы не всегда остаются. К тому же там территория огромная, возможно, есть животные. Возможно, мы просто не там ищем, потому что если в городе хотя бы иногда бывают свидетели, которые видели человека и могут сузить территорию поиска, то в лесу свидетелей нет, и направление непонятно", - объяснила собеседница.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых
11 января, 08:29
 
