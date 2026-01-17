Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Сигнал с телефона главы пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых мог дать ложный след в их поисках, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

Региональный главк СК РФ еще в октябре сообщал, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он был зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин.

"Информация о сигнале с телефона - не всегда стопроцентно достоверная. Исходя из опыта, может быть так, что телефон "бьется" в одной стороне, а человека находим за пару километров. Телефон можно потерять, и он будет давать в этот момент ложный сигнал. Поэтому просто не всегда есть следы в лесу, как бы нам ни хотелось. К тому же можно их просто не увидеть, не заметить и не понять, что это именно нужные нам следы, по которым надо двигаться", - рассказала Вульферт.

По ее словам, не всегда работа с сигналом телефона пропавшего помогает найти человека.

"У нас таких примеров (когда люди пропадают бесследно - ред.) немало. Бывает, невозможно найти людей, пропавших в городе, где много камер и свидетелей. В лесу, конечно, тоже такие истории были. Следы не всегда остаются. К тому же там территория огромная, возможно, есть животные. Возможно, мы просто не там ищем, потому что если в городе хотя бы иногда бывают свидетели, которые видели человека и могут сузить территорию поиска, то в лесу свидетелей нет, и направление непонятно", - объяснила собеседница.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.