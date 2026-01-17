https://ria.ru/20260117/pogoda-2068476213.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве - РИА Новости, 17.01.2026
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве
В Крещенскую ночь в Москве ожидается температура минус 10 - минус 12 градусов, по области минус 9 - минус 14 градусов, также местами пройдёт небольшой снег,... РИА Новости, 17.01.2026
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
новый год
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве
Синоптик Макарова: в Крещенскую ночь в Москве ожидается минус 12 градусов