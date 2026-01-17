В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Крещенскую ночь в Москве ожидается температура минус 10 - минус 12 градусов, по области минус 9 - минус 14 градусов, также местами пройдёт небольшой снег, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что изменение погоды будет связано с приближением циклона с северо-запада, поэтому пойдет и небольшой снег, а ветер усилится.