В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве - РИА Новости, 17.01.2026
11:14 17.01.2026
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

Синоптик Макарова: в Крещенскую ночь в Москве ожидается минус 12 градусов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Крещенскую ночь в Москве ожидается температура минус 10 - минус 12 градусов, по области минус 9 - минус 14 градусов, также местами пройдёт небольшой снег, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Ночь на понедельник будет такой, как день воскресенья по температуре в Москве минус 10 - минус 12, а по области минус 9 - минус 14. Местами будет идти небольшой снег, а ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду", - сказала Макарова.
Она отметила, что изменение погоды будет связано с приближением циклона с северо-запада, поэтому пойдет и небольшой снег, а ветер усилится.
Крещение - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Крещение Господне в 2026 году: что нужно знать
Заголовок открываемого материала