ФСБ рассказала о подозреваемом в подготовке теракта в Хабаровском крае

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в указанных регионах при подготовке нападений с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств... задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, 1995 г.р., планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарской Республики, 2009 г.р., готовивший покушение на сотрудников полиции г. Нальчика", - говорится в сообщении.