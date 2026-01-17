Рейтинг@Mail.ru
12:07 17.01.2026
ФСБ рассказала о подозреваемом в подготовке теракта в Хабаровском крае
ФСБ рассказала о подозреваемом в подготовке теракта в Хабаровском крае
Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 17.01.2026
ФСБ рассказала о подозреваемом в подготовке теракта в Хабаровском крае

Планировавший поджог в Хабаровском крае является выходцем из Центральной Азии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, сообщила ФСБ России.
По информации российской спецслужбы, предотвращены теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарии.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в указанных регионах при подготовке нападений с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств... задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, 1995 г.р., планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарской Республики, 2009 г.р., готовивший покушение на сотрудников полиции г. Нальчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти радикалы, получив инструкции в интернете, в том числе в мессенджере Telegram, изготавливали самодельные взрывные устройства и зажигательные устройства.
"В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере Telegram с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их устремлений", - отмечает ФСБ.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Житель Белгородской области получил 17 лет колонии за подготовку к теракту
