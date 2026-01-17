https://ria.ru/20260117/plennye-2068513213.html
Москалькова рассказала, на чем настаивает Россия в переговорах с МККК
в мире, украина, женева (город), россия, татьяна москалькова, мирьяна сполярич, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины, оон
ЖЕНЕВА, 17 янв - РИА Новости. Вопрос возобновления обмена военнопленными с Украиной стал центральным в переговорах с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вопрос номер один сегодня - это разблокировать обменные процессы военнопленными. Сегодня я передала списки тех украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, и которых мы готовы передать. Раньше Украина
передавала нам списки и запрашивала этих граждан, мы даем согласие на их возвращение. Надеемся, что обмены будут возобновлены", - сказала Москалькова
журналистам в Женеве
.
По словам омбудсмена, сроки возможных обменов, как и количество пленных, не обсуждались.
"Конкретных сроков военные не называют до последнего момента, потому что это настолько сложная тема, что до последнего часа всегда могут под нюансы, которые могут и сорвать процесс или изменить его направление", - уточнила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в Женеве провела встречи со Сполярич, уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, а также с руководством управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Москалькова оценила переговоры в МККК как плодотворные, отметив необходимость развивать это взаимодействие.