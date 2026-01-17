Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала, на чем настаивает Россия в переговорах с МККК - РИА Новости, 17.01.2026
16:06 17.01.2026 (обновлено: 16:35 17.01.2026)
Москалькова рассказала, на чем настаивает Россия в переговорах с МККК
© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 янв - РИА Новости. Вопрос возобновления обмена военнопленными с Украиной стал центральным в переговорах с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вопрос номер один сегодня - это разблокировать обменные процессы военнопленными. Сегодня я передала списки тех украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, и которых мы готовы передать. Раньше Украина передавала нам списки и запрашивала этих граждан, мы даем согласие на их возвращение. Надеемся, что обмены будут возобновлены", - сказала Москалькова журналистам в Женеве.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен
Вчера, 22:19
По словам омбудсмена, сроки возможных обменов, как и количество пленных, не обсуждались.
"Конкретных сроков военные не называют до последнего момента, потому что это настолько сложная тема, что до последнего часа всегда могут под нюансы, которые могут и сорвать процесс или изменить его направление", - уточнила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в Женеве провела встречи со Сполярич, уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, а также с руководством управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Москалькова оценила переговоры в МККК как плодотворные, отметив необходимость развивать это взаимодействие.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине
12 января, 03:19
 
