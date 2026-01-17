Москалькова рассказала, на чем настаивает Россия в переговорах с МККК

ЖЕНЕВА, 17 янв - РИА Новости. Вопрос возобновления обмена военнопленными с Украиной стал центральным в переговорах с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вопрос номер один сегодня - это разблокировать обменные процессы военнопленными. Сегодня я передала списки тех украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, и которых мы готовы передать. Раньше Украина передавала нам списки и запрашивала этих граждан, мы даем согласие на их возвращение. Надеемся, что обмены будут возобновлены", - сказала Москалькова журналистам в Женеве

По словам омбудсмена, сроки возможных обменов, как и количество пленных, не обсуждались.

"Конкретных сроков военные не называют до последнего момента, потому что это настолько сложная тема, что до последнего часа всегда могут под нюансы, которые могут и сорвать процесс или изменить его направление", - уточнила Москалькова.