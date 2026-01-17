Рейтинг@Mail.ru
Россия передала для пленных на Украине две тысячи посылок
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 17.01.2026 (обновлено: 16:07 17.01.2026)
Россия передала для пленных на Украине две тысячи посылок
Россия передала для пленных на Украине две тысячи посылок - РИА Новости, 17.01.2026
Россия передала для пленных на Украине две тысячи посылок
Россия передала на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.01.2026
Россия передала для пленных на Украине две тысячи посылок

Москалькова: Россия передала на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Россия передала на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Другой предмет нашего разговора (с МККК - ред.) – это обеспечение процесса по доставке посылок для наших военнопленных и зеркально для военнослужащих Украины, которые находятся сегодня на территории России. На сегодняшний день их передача завершена", - сообщила она журналистам в Женеве.
В декабре 2025 года омбудсмен заявила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о взаимной передаче по 2 тысячи посылок российским и украинским пленным.
В конце декабря 2025 года Москалькова сообщила, что Россия и Украина на взаимной основе передали друг другу письма для пленных, которые им доставят до Нового года.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине
16:03
 
