Россия передала для пленных на Украине две тысячи посылок
Россия передала на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
женева (город)
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
международный комитет красного креста (мккк)
россия
украина
женева (город)
Россия передала для пленных на Украине две тысячи посылок
Москалькова: Россия передала на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных