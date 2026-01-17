"Останется враждебной". На Западе сделали громкое заявление о России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европа рано или поздно сможет наладить отношения с Москвой, однако исключением станет Великобритания, предположил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя отказ главы британского МИД Иветт Купер от предложения Парижа и Рима рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине.
"Потребуется много времени, чтобы отношения между Россией и Европой вернулись к чему-то напоминающему нормализацию, но это в конце концов произойдет. Однако, похоже, Великобритания навсегда останется враждебной, несмотря на свою изоляцию", — написал он.
В пятницу газета Politico сообщила, что начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции.
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.