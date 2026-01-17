Рейтинг@Mail.ru
"Останется враждебной". На Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 17.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 17.01.2026
"Останется враждебной". На Западе сделали громкое заявление о России
"Останется враждебной". На Западе сделали громкое заявление о России
специальная военная операция на украине
россия, европа, великобритания, владимир путин, фридрих мерц, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Великобритания, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков
"Останется враждебной". На Западе сделали громкое заявление о России

Пилкингтон: Британия, в отличие от ЕС, навсегда останется враждебной к России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европа рано или поздно сможет наладить отношения с Москвой, однако исключением станет Великобритания, предположил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя отказ главы британского МИД Иветт Купер от предложения Парижа и Рима рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине.
"Потребуется много времени, чтобы отношения между Россией и Европой вернулись к чему-то напоминающему нормализацию, но это в конце концов произойдет. Однако, похоже, Великобритания навсегда останется враждебной, несмотря на свою изоляцию", — написал он.
В пятницу газета Politico сообщила, что начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции.
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаВеликобританияВладимир ПутинФридрих МерцДмитрий Песков
 
 
