Балицкий рассказал о восстановлении подачи отопления в Бердянске
Балицкий рассказал о восстановлении подачи отопления в Бердянске
Отопление постепенно возвращается в многоквартирные дома Бердянска, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:40:00+03:00
2026-01-17T11:40:00+03:00
2026-01-17T12:18:00+03:00
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98468/10/984681083_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_eab3dfa3265f7625421a88c754fd7d06.jpg
https://ria.ru/20260116/svet-2068416763.html
бердянск
запорожская область
Балицкий рассказал о восстановлении подачи отопления в Бердянске
