Балицкий рассказал о восстановлении подачи отопления в Бердянске
11:40 17.01.2026 (обновлено: 12:18 17.01.2026)
Балицкий рассказал о восстановлении подачи отопления в Бердянске
Балицкий рассказал о восстановлении подачи отопления в Бердянске
Отопление постепенно возвращается в многоквартирные дома Бердянска, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.01.2026
Балицкий рассказал о восстановлении подачи отопления в Бердянске

Балицкий: отопление постепенно возвращается в многоквартирные дома Бердянска

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Отопление постепенно возвращается в многоквартирные дома Бердянска, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что порядка 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без тепла из-за вывода из строя электроснабжения.
"В Бердянске продолжаются работы на системах теплоснабжения. Отопление постепенно возвращается, теплоноситель постепенно заполняет систему. Для полного выхода на режим и равномерного прогрева всех помещений может потребоваться некоторое время", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
По его словам, чтобы предотвратить размораживание труб, аварийные бригады в круглосуточном режиме проводили консервацию систем: спускали теплоноситель и контролировали температуру в технических помещениях.
Почти 37 тысяч человек остались без света в Запорожской области
Бердянск Запорожская область Евгений Балицкий Происшествия
 
 
