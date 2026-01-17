Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией

БУДАПЕШТ, 17 янв — РИА Новости. Западная Европа в открытую готовится к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я вижу, что происходит на заседаниях Совета ЕС, и я твердо заявляю вам, что они идут на войну. Эти встречи — не политические дискуссии, в последнее время это военные советы, где страны, значительно превосходящие нашу по размерам, — немцы, французы и так далее — обсуждают, как мы собираемся победить русских, как мы собираемся заставить их выплатить репарации, как мы собираемся заставить их вернуть деньги, которые мы сейчас даем украинцам", — сказал он.
По его мнению, угроза втягивания Будапешта в войну превратилась в повседневную реальность. Поэтому венгерские власти хотят остаться в стороне от попыток развязать конфликт и выступают против финансирования Украины — для них это главные пункты какого бы то ни было плана на будущее.
Ранее Орбан заявлял, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну к 2030 году.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если та начнет первой, то армия готова к этому прямо сейчас. По его словам, западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.