Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией - РИА Новости, 17.01.2026
18:07 17.01.2026 (обновлено: 18:45 17.01.2026)
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Западная Европа в открытую готовится к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 17.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 янв — РИА Новости. Западная Европа в открытую готовится к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я вижу, что происходит на заседаниях Совета ЕС, и я твердо заявляю вам, что они идут на войну. Эти встречи — не политические дискуссии, в последнее время это военные советы, где страны, значительно превосходящие нашу по размерам, — немцы, французы и так далее — обсуждают, как мы собираемся победить русских, как мы собираемся заставить их выплатить репарации, как мы собираемся заставить их вернуть деньги, которые мы сейчас даем украинцам", — сказал он.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер на полигоне Маукен недалеко от лагеря Camp Viking в Норвегии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Британские морпехи в Норвегии готовятся к войне с Россией, пишет Politico
16 января, 09:29
По его мнению, угроза втягивания Будапешта в войну превратилась в повседневную реальность. Поэтому венгерские власти хотят остаться в стороне от попыток развязать конфликт и выступают против финансирования Украины — для них это главные пункты какого бы то ни было плана на будущее.
Ранее Орбан заявлял, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну к 2030 году.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если та начнет первой, то армия готова к этому прямо сейчас. По его словам, западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 08:00
 
