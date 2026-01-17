Орбан оценил отношения России и Венгрии

БУДАПЕШТ, 17 янв - РИА Новости. Отношения между Россией и Венгрией лучше называть не дружескими, а корректными и сбалансированными, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"И я не хочу использовать слово "дружеские", потому что это прозвучало бы как провокация, но у нас корректные, сбалансированные отношения с Россией", - сказал Орбан на мероприятии в венгерском Мишкольце, которое транслировал телеканал М1.
По его словам, у Венгрии сейчас очень хорошие отношения с Китаем, Турцией и Средней Азией, отношения с Германией не в лучшем состоянии, но имеют потенциал, это компенсируется продуктивным политическим сотрудничеством с Италией. Кроме того, Венгрия выстроила хорошие связи с Чехией и соседними Словакией и Сербией, несмотря на долгую и непростую историю сосуществования рядом, добавил Орбан.
Ранее он отмечал, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.
