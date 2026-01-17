Рейтинг@Mail.ru
Орбан оценил отношения России и Венгрии - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/orban-2068522358.html
Орбан оценил отношения России и Венгрии
Орбан оценил отношения России и Венгрии - РИА Новости, 17.01.2026
Орбан оценил отношения России и Венгрии
Отношения между Россией и Венгрией лучше называть не дружескими, а корректными и сбалансированными, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:29:00+03:00
2026-01-17T17:29:00+03:00
в мире
венгрия
россия
китай
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251210/zapret-2061089424.html
венгрия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, китай, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, Россия, Китай, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан оценил отношения России и Венгрии

Орбан назвал отношения России и Венгрии корректными и сбалансированными

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 17 янв - РИА Новости. Отношения между Россией и Венгрией лучше называть не дружескими, а корректными и сбалансированными, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"И я не хочу использовать слово "дружеские", потому что это прозвучало бы как провокация, но у нас корректные, сбалансированные отношения с Россией", - сказал Орбан на мероприятии в венгерском Мишкольце, которое транслировал телеканал М1.
По его словам, у Венгрии сейчас очень хорошие отношения с Китаем, Турцией и Средней Азией, отношения с Германией не в лучшем состоянии, но имеют потенциал, это компенсируется продуктивным политическим сотрудничеством с Италией. Кроме того, Венгрия выстроила хорошие связи с Чехией и соседними Словакией и Сербией, несмотря на долгую и непростую историю сосуществования рядом, добавил Орбан.
Ранее он отмечал, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Запрет на импорт энергоресурсов из России не коснется Венгрии и Словакии
10 декабря 2025, 12:57
 
В миреВенгрияРоссияКитайВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала