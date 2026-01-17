Рейтинг@Mail.ru
Новое требование Киева поразило Орбана - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/orban-2068513594.html
Новое требование Киева поразило Орбана
Новое требование Киева поразило Орбана - РИА Новости, 17.01.2026
Новое требование Киева поразило Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал фантазии Евросоюза о выплате Россией репараций Украине, осудив многомиллиардную помощь Киеву. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T16:07:00+03:00
2026-01-17T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
виктор орбан
верховная рада украины
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260117/rossiya-2068505524.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068494598.html
https://ria.ru/20260117/germaniya-2068490063.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, виктор орбан, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Виктор Орбан, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Новое требование Киева поразило Орбана

Орбан назвал идеи о выплате Украине репараций от России фантазией ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал фантазии Евросоюза о выплате Россией репараций Украине, осудив многомиллиардную помощь Киеву.
"800 миллиардов евро. Такова сумма, которую Украина запрашивает на ближайшие десять лет. Для Венгрии этой суммы хватило бы на 40 лет для выплат пенсий и на 60 лет для социальной поддержки семей. И все же Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, построенную на фантазии о том, что Россия проиграет и выплатит репарации", — написал он в соцсети X.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине
14:56
По словам Орбана, "сказкам не место" в вопросе обсуждения европейского бюджета.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Буданов* прибыл в США на переговоры
13:44
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
В МИД России ранее не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких "репараций" украинской стороне оторваны от реальности.
Национальный флаг Германии над бундестагом - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Германии сделали громкое заявление о Путине и Зеленском
13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВиктор ОрбанВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала