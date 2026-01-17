МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал фантазии Евросоюза о выплате Россией репараций Украине, осудив многомиллиардную помощь Киеву.
"800 миллиардов евро. Такова сумма, которую Украина запрашивает на ближайшие десять лет. Для Венгрии этой суммы хватило бы на 40 лет для выплат пенсий и на 60 лет для социальной поддержки семей. И все же Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, построенную на фантазии о том, что Россия проиграет и выплатит репарации", — написал он в соцсети X.
По словам Орбана, "сказкам не место" в вопросе обсуждения европейского бюджета.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
В МИД России ранее не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких "репараций" украинской стороне оторваны от реальности.