Россиянам рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за оставленную в подъезде или на лестничной клетке елку, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров рассказал, что хвойные деревья считаются крупногабаритными отходами, следовательно, не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому новогодние елки необходимо утилизировать как крупногабаритный мусор.

"За оставление гражданами новогодней елки в подъезде МКД (многоквартирного дома - ред.) или на лестничной клетке грозит административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ . Штраф составляет от 2-х до 3-х тысяч рублей", - сказал член ОП РФ.

Машаров добавил, что ель является потенциальным источником возгорания и, если оставить ее в подъезде, то это может стать нарушением соблюдения противопожарных норм, физическому лицу в таком случае может быть вынесено предупреждение или назначен штраф от 5000 до 15000 рублей.