Россиянам рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку
08:34 17.01.2026
Россиянам рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку
Россиянам рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку
Россиянам рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку

Подъезд жилого дома
Подъезд жилого дома . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за оставленную в подъезде или на лестничной клетке елку, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что хвойные деревья считаются крупногабаритными отходами, следовательно, не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому новогодние елки необходимо утилизировать как крупногабаритный мусор.
"За оставление гражданами новогодней елки в подъезде МКД (многоквартирного дома - ред.) или на лестничной клетке грозит административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Штраф составляет от 2-х до 3-х тысяч рублей", - сказал член ОП РФ.
Машаров добавил, что ель является потенциальным источником возгорания и, если оставить ее в подъезде, то это может стать нарушением соблюдения противопожарных норм, физическому лицу в таком случае может быть вынесено предупреждение или назначен штраф от 5000 до 15000 рублей.
"Надо понимать, что коридоры и лестничные клетки в МКД имеют минимально допустимую ширину для безопасной эвакуации. Крупная конструкция, такая как новогодняя елка, способна сузить проход ниже этих значений и заблокировать эвакуационный путь", - добавил Машаров.
Новогодняя гирлянда - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
13 декабря 2025, 03:30
 
