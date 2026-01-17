Рейтинг@Mail.ru
08:54 17.01.2026
Омбудсмен Крыма предостерег от поездок на Украину
Омбудсмен Крыма предостерег от поездок на Украину
общество, украина, республика крым, киев
Общество, Украина, Республика Крым, Киев
Омбудсмен Крыма предостерег от поездок на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Поездки на Украину для крымчан небезопасны, поскольку там царит правовой хаос, права человека и международные нормы не соблюдаются, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.
Ранее в министерстве образования Крыма сообщили, что директора ялтинской школы №14 задержали в Киеве, куда она поехала, чтобы навестить свою больную мать. Задержание женщины является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.
"Рекомендую крымчанам воздержаться от поездок на Украину. Это небезопасно. Не стоит давать повод украинской стороне для беспредельных действий. Сейчас там царит правовой хаос и надругательство над гражданской позицией человека, международные нормы и права не соблюдаются", - сказал Штехбарт.
Янина Павленко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве
14 января, 21:43
 
ОбществоУкраинаРеспублика КрымКиев
 
 
