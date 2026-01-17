В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на катке

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мужчина был принудительно мобилизован сотрудниками украинского военкомата прямо на катке в Одессе, Мужчина был принудительно мобилизован сотрудниками украинского военкомата прямо на катке в Одессе, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.

"В Одессе мужчину мобилизовали на катке. Парня силой затащили в бус ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), невзирая на протесты прохожих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.