В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на катке
В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на катке
Мужчина был принудительно мобилизован сотрудниками украинского военкомата прямо на катке в Одессе, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой... РИА Новости, 17.01.2026
В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на катке
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Мужчина был принудительно мобилизован сотрудниками украинского военкомата прямо на катке в Одессе, сообщает
в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.
"В Одессе мужчину мобилизовали на катке. Парня силой затащили в бус ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), невзирая на протесты прохожих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.