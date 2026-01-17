Запорожская и Херсонская области частично остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Жители 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области остались без света, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В результате обстрела в Запорожской области произошло отключение электроснабжения", — написал он на платформе МAX.
В свою очередь, об аварии на электросетях из-за атаки ВСУ сообщил и глава Запорожской области Евгений Балицкий. Отключение затронуло значительную часть региона.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года. Украина не признает их легитимность и считает регионы своими временно оккупированными территориями. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.
Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
