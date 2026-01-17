Запорожская и Херсонская области частично остались без света

Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года. Украина не признает их легитимность и считает регионы своими временно оккупированными территориями. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.