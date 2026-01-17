Рейтинг@Mail.ru
Соцобъекты в Запорожской области подключили к резервному питанию
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 17.01.2026 (обновлено: 20:53 17.01.2026)
Соцобъекты в Запорожской области подключили к резервному питанию
Линии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Социально значимые объекты Запорожской области, где произошло обесточивание, подключили к резервным источникам питания, обеспечили работу критической инфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона в субботу заявил, что атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады.
«
"Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
