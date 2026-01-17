https://ria.ru/20260117/obekty-2068544949.html
Соцобъекты в Запорожской области подключили к резервному питанию
Соцобъекты в Запорожской области подключили к резервному питанию
Соцобъекты в Запорожской области подключили к резервному питанию
Социально значимые объекты Запорожской области, где произошло обесточивание, подключили к резервным источникам питания, обеспечили работу критической...
2026-01-17T20:50:00+03:00
2026-01-17T20:50:00+03:00
2026-01-17T20:53:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины
Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Соцобъекты в Запорожской области подключили к резервному питанию
Социально значимые объекты в Запорожской области подключили к резервному питанию