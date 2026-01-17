https://ria.ru/20260117/niderlandy-2068558972.html
Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии
Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии
Нидерланды согласовывают с Еврокомиссией и партнерами ответ на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил глава МИД... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:54:00+03:00
2026-01-17T23:54:00+03:00
2026-01-17T23:54:00+03:00
в мире
гренландия
дания
нидерланды
дональд трамп
еврокомиссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260117/ssha-2068461504.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068549364.html
гренландия
дания
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, нидерланды, дональд трамп, еврокомиссия, нато
В мире, Гренландия, Дания, Нидерланды, Дональд Трамп, Еврокомиссия, НАТО
Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии
Ван Вил: Нидерланды согласовывают ответ на пошлины Трампа с ЕС
ГААГА, 17 янв - РИА Новости. Нидерланды согласовывают с Еврокомиссией и партнерами ответ на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил глава МИД королевства Давид ван Вил.
Трамп
в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа о введении пошлин", - написал ван Вил в соцсети Х.
Военные мероприятия, связанные с учениями в Гренландии, призваны способствовать обеспечению безопасности в Арктическом регионе, подчеркнул министр.
"Нидерланды находятся в тесном контакте с Европейской комиссией и партнерами по вопросу реагирования на это (введение Трампом пошлин - ред.)", - уточнил ван Вил.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО
и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения
.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.