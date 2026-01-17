Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии

ГААГА, 17 янв - РИА Новости. Нидерланды согласовывают с Еврокомиссией и партнерами ответ на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил глава МИД королевства Давид ван Вил.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании Финляндии , которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа о введении пошлин", - написал ван Вил в соцсети Х.

Военные мероприятия, связанные с учениями в Гренландии, призваны способствовать обеспечению безопасности в Арктическом регионе, подчеркнул министр.

"Нидерланды находятся в тесном контакте с Европейской комиссией и партнерами по вопросу реагирования на это (введение Трампом пошлин - ред.)", - уточнил ван Вил.

В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения