Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
23:54 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/niderlandy-2068558972.html
Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии
Нидерланды согласовывают ответ на введение США пошлин из-за Гренландии
Нидерланды согласовывают с Еврокомиссией и партнерами ответ на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил глава МИД... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:54:00+03:00
2026-01-17T23:54:00+03:00
в мире
гренландия
дания
нидерланды
дональд трамп
еврокомиссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260117/ssha-2068461504.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068549364.html
гренландия
дания
нидерланды
в мире, гренландия, дания, нидерланды, дональд трамп, еврокомиссия, нато
В мире, Гренландия, Дания, Нидерланды, Дональд Трамп, Еврокомиссия, НАТО
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 17 янв - РИА Новости. Нидерланды согласовывают с Еврокомиссией и партнерами ответ на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил глава МИД королевства Давид ван Вил.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
Вчера, 07:17
"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа о введении пошлин", - написал ван Вил в соцсети Х.
Военные мероприятия, связанные с учениями в Гренландии, призваны способствовать обеспечению безопасности в Арктическом регионе, подчеркнул министр.
"Нидерланды находятся в тесном контакте с Европейской комиссией и партнерами по вопросу реагирования на это (введение Трампом пошлин - ред.)", - уточнил ван Вил.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Макрон раскритиковал США за угрозы пошлинами из-за Гренландии
Вчера, 21:51
 
