https://ria.ru/20260117/nedvizhimost-2068458229.html
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России - РИА Новости, 17.01.2026
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России
Оснований для длительного снижения цен на жилье в России пока нет, сообщил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T06:07:00+03:00
2026-01-17T06:07:00+03:00
2026-01-17T06:07:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
"дом.рф"
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/07/1552600703_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac90617589d5a27291797cd5caed5fba.jpg
https://ria.ru/20260110/nedvizhimost-2064919066.html
https://realty.ria.ru/20250627/zhile-2025862326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/07/1552600703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdda860a1234b38cd27bc4948610793d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), "дом.рф", жилье
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), "Дом.РФ", Жилье
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России
РИА Новости: оснований для длительного снижения цен на жилье в России нет
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оснований для длительного снижения цен на жилье в России пока нет, сообщил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
"В России
в условиях достаточно высокой инфляции и достаточно быстрого роста номинальных заработных плат пока нет оснований для длительного снижения цен на жилье", - сказал он.
Экономист пояснил, что обычно длительному периоду снижения цен предшествует долго надувающийся "пузырь" на рынке жилья. Его основным признаком является значительный рост доли инвестиционных сделок и отрыв цен от фундаментальных показателей, таких как инфляция и доходы населения.
При этом он добавил, что разрыв цен на первичное и вторичное жилье "уже сокращается".
"Вместе с тем следует учитывать, что данные о разрыве цен на 60% не отражают полную картину – так, по данным "Дом.РФ
", дисконты на вторичном рынке зависят от года ввода жилья и резко сокращаются по мере приближения года ввода к текущему году. То есть в значительной степени дисконт вторичного рынка к первичному рынку является отражением морального устаревания и физического износа старого фонда", - отметил Танурков.
Экономист предположил, что по мере снижения ставок будет увеличиваться доля сделок с использованием рыночной ипотеки, что будет постепенно сокращать разрыв цен между "вторичкой" и "первичкой".