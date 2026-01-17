Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России - РИА Новости, 17.01.2026
06:07 17.01.2026
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России - РИА Новости, 17.01.2026
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России
Оснований для длительного снижения цен на жилье в России пока нет, сообщил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T06:07:00+03:00
2026-01-17T06:07:00+03:00
Экономист рассказал, стоит ли ждать снижения цен на жилье в России

РИА Новости: оснований для длительного снижения цен на жилье в России нет

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оснований для длительного снижения цен на жилье в России пока нет, сообщил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
России в условиях достаточно высокой инфляции и достаточно быстрого роста номинальных заработных плат пока нет оснований для длительного снижения цен на жилье", - сказал он.
Экономист пояснил, что обычно длительному периоду снижения цен предшествует долго надувающийся "пузырь" на рынке жилья. Его основным признаком является значительный рост доли инвестиционных сделок и отрыв цен от фундаментальных показателей, таких как инфляция и доходы населения.
При этом он добавил, что разрыв цен на первичное и вторичное жилье "уже сокращается".
"Вместе с тем следует учитывать, что данные о разрыве цен на 60% не отражают полную картину – так, по данным "Дом.РФ", дисконты на вторичном рынке зависят от года ввода жилья и резко сокращаются по мере приближения года ввода к текущему году. То есть в значительной степени дисконт вторичного рынка к первичному рынку является отражением морального устаревания и физического износа старого фонда", - отметил Танурков.
Экономист предположил, что по мере снижения ставок будет увеличиваться доля сделок с использованием рыночной ипотеки, что будет постепенно сокращать разрыв цен между "вторичкой" и "первичкой".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
