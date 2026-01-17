Ростовские ученые назвали преимущества беспилотного трактора

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Внедрение беспилотных технологий в агропромышленный комплекс поможет заместить монотонный низкоквалифицированный труд и повысить экономическую эффективность отечественного сельского хозяйства, отметил ведущий инженер Донского инжинирингового центра Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" – ПИШ Внедрение беспилотных технологий в агропромышленный комплекс поможет заместить монотонный низкоквалифицированный труд и повысить экономическую эффективность отечественного сельского хозяйства, отметил ведущий инженер Донского инжинирингового центра Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" – ПИШ ДГТУ Максим Куренсков.

Ранее, 16 января, президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных и беспилотных систем в России заявил, что беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, способствовать формированию экономики высоких зарплат.

« "Беспилотные тракторы и самоходные машины позволяют решать сразу несколько системных проблем отрасли: дефицит квалифицированных кадров, рост себестоимости работ, необходимость повышения точности и повторяемости операций, а также снижают влияния человеческого фактора. Они особенно востребованы при длительной монотонной работе с высокой точностью, например, при посеве, культивации, опрыскивании, междурядной обработке, логистике внутри хозяйства. Использование систем автоматического управления, спутниковой навигации (GNSS/RTK), лидаров и камер позволяет таким машинам работать как под контролем оператора, так и полностью автономно", — рассказал он.

По словам эксперта, беспилотный трактор "Донтех" (был представлен среди образцов беспилотного транспорта, которые Владимир Путин осмотрел в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское" перед совещанием по развитию автономных и беспилотных систем) может служить примером такой разработки. Проект ориентирован на практическое внедрение автономного управления в реальных аграрных условиях, с учетом специфики российских хозяйств, существующего парка техники и требований к ремонтопригодности. Важная особенность трактора - комплексная система восприятия окружающей среды, которая позволяет обнаруживать препятствия, контролировать траекторию, проводить удаленный мониторинг и телеметрию.

"В целом, внедрение беспилотных тракторов и машин стоит рассматривать не как замену человека, а как инструмент повышения эффективности. Оператор переходит от физического управления машиной к контролю, планированию и анализу данных. Это повышает производительность труда, снижает утомляемость персонала и открывает возможности для круглосуточной работы техники. Беспилотные технологии становятся важным элементом развития сельского хозяйства, значительно повышая его экономическую эффективность", — подчеркнул Куренсков.

Он добавил, что беспилотные тракторы могут использоваться не только в аграрной отрасли, но и в коммунальном хозяйстве, промышленной логистике, строительстве, на инфраструктурных объектах и в спасательных операциях МЧС.