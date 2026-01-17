Рейтинг@Mail.ru
Ростовские ученые назвали преимущества беспилотного трактора
17:05 17.01.2026
Ростовские ученые назвали преимущества беспилотного трактора
Ростовские ученые назвали преимущества беспилотного трактора
Внедрение беспилотных технологий в агропромышленный комплекс поможет заместить монотонный низкоквалифицированный труд и повысить экономическую эффективность
Ростовские ученые назвали преимущества беспилотного трактора

Беспилотный трактор "Донтех"
Беспилотный трактор Донтех - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : ДГТУ
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Внедрение беспилотных технологий в агропромышленный комплекс поможет заместить монотонный низкоквалифицированный труд и повысить экономическую эффективность отечественного сельского хозяйства, отметил ведущий инженер Донского инжинирингового центра Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" – ПИШ ДГТУ Максим Куренсков.
Ранее, 16 января, президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных и беспилотных систем в России заявил, что беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, способствовать формированию экономики высоких зарплат.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин высказался о внедрении в жизнь автономных беспилотных решений
16 января, 21:18
«

"Беспилотные тракторы и самоходные машины позволяют решать сразу несколько системных проблем отрасли: дефицит квалифицированных кадров, рост себестоимости работ, необходимость повышения точности и повторяемости операций, а также снижают влияния человеческого фактора. Они особенно востребованы при длительной монотонной работе с высокой точностью, например, при посеве, культивации, опрыскивании, междурядной обработке, логистике внутри хозяйства. Использование систем автоматического управления, спутниковой навигации (GNSS/RTK), лидаров и камер позволяет таким машинам работать как под контролем оператора, так и полностью автономно", — рассказал он.

Беспилотный трактор Донтех - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Один в поле воин. На Дону испытали гибридный робот-трактор
3 апреля 2025, 09:00
По словам эксперта, беспилотный трактор "Донтех" (был представлен среди образцов беспилотного транспорта, которые Владимир Путин осмотрел в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское" перед совещанием по развитию автономных и беспилотных систем) может служить примером такой разработки. Проект ориентирован на практическое внедрение автономного управления в реальных аграрных условиях, с учетом специфики российских хозяйств, существующего парка техники и требований к ремонтопригодности. Важная особенность трактора - комплексная система восприятия окружающей среды, которая позволяет обнаруживать препятствия, контролировать траекторию, проводить удаленный мониторинг и телеметрию.
"В целом, внедрение беспилотных тракторов и машин стоит рассматривать не как замену человека, а как инструмент повышения эффективности. Оператор переходит от физического управления машиной к контролю, планированию и анализу данных. Это повышает производительность труда, снижает утомляемость персонала и открывает возможности для круглосуточной работы техники. Беспилотные технологии становятся важным элементом развития сельского хозяйства, значительно повышая его экономическую эффективность", — подчеркнул Куренсков.
Валерий Фальков в Донском государственном техническом университете - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Главе Минобрнауки показали аграрные новинки ростовских ученых
28 июня 2025, 09:00
Он добавил, что беспилотные тракторы могут использоваться не только в аграрной отрасли, но и в коммунальном хозяйстве, промышленной логистике, строительстве, на инфраструктурных объектах и в спасательных операциях МЧС.
"Универсальность и беспилотное управление позволяют адаптировать машину под различные задачи, включая работу в сложных и потенциально опасных условиях", - заключил эксперт.
 
