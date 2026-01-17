https://ria.ru/20260117/nato-2068539403.html
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров - РИА Новости, 17.01.2026
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров
Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен сравнил заявления американских официальных лиц о Гренландии с языком гангстеров и... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T20:01:00+03:00
2026-01-17T20:01:00+03:00
2026-01-17T20:10:00+03:00
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен сравнил заявления американских официальных лиц о Гренландии с языком гангстеров и обвинил американского лидера Дональда Трампа в отвлечении мирового внимания от Украины.
"Мы видим, как Соединенные Штаты используют язык, очень близкий к гангстерам, которых они должны контролировать в Москве
, Пекине
и так далее... Меня на самом деле беспокоит, что внимание всего мира сейчас сосредоточено на том, что не представляет угрозы ни для Европы
, ни для Соединенных Штатов, а именно на Гренландии
, вместо того, чтобы сосредоточиться на (Украине
- ред.)", - сказал Расмуссен
в интервью газете Financial Times.
По словам бывшего генсека альянса, которые привело издание, захват Штатами Гренландии означал бы "конец мирового порядка" в известном его виде. В этой связи, как написала газета, Расмуссен посоветовал Дании
предложить Трампу
обновить и модернизировать соглашение об обороне 1951 года, предоставляющее США
влияние на острове, чтобы более подробно определить, где Соединенные Штаты и НАТО
"могли бы и должны" создать больше военных баз.
"Расмуссен добавил, что Дании также следует предложить соглашение об инвестициях для привлечения большего количества американских денег в важнейшие полезные ископаемые в Гренландии, а также договор о стабильности и устойчивости для предотвращения российского и китайского влияния", - сообщило издание.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.