Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен сравнил заявления американских официальных лиц о Гренландии с языком гангстеров и обвинил американского лидера Дональда Трампа в отвлечении мирового внимания от Украины.

"Мы видим, как Соединенные Штаты используют язык, очень близкий к гангстерам, которых они должны контролировать в Москве Пекине и так далее... Меня на самом деле беспокоит, что внимание всего мира сейчас сосредоточено на том, что не представляет угрозы ни для Европы , ни для Соединенных Штатов, а именно на Гренландии , вместо того, чтобы сосредоточиться на ( Украине - ред.)", - сказал Расмуссен в интервью газете Financial Times.

По словам бывшего генсека альянса, которые привело издание, захват Штатами Гренландии означал бы "конец мирового порядка" в известном его виде. В этой связи, как написала газета, Расмуссен посоветовал Дании предложить Трампу обновить и модернизировать соглашение об обороне 1951 года, предоставляющее США влияние на острове, чтобы более подробно определить, где Соединенные Штаты и НАТО "могли бы и должны" создать больше военных баз.

"Расмуссен добавил, что Дании также следует предложить соглашение об инвестициях для привлечения большего количества американских денег в важнейшие полезные ископаемые в Гренландии, а также договор о стабильности и устойчивости для предотвращения российского и китайского влияния", - сообщило издание.