Рейтинг@Mail.ru
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 17.01.2026 (обновлено: 20:10 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/nato-2068539403.html
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров - РИА Новости, 17.01.2026
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров
Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен сравнил заявления американских официальных лиц о Гренландии с языком гангстеров и... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T20:01:00+03:00
2026-01-17T20:10:00+03:00
в мире
гренландия
дания
украина
андерс фог расмуссен
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068000864_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a8e2641f3679cfd8135579a160b99cda.jpg
https://ria.ru/20260117/tramp-2068537222.html
https://ria.ru/20260117/tramp-2068537583.html
гренландия
дания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068000864_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ccb4d9f2431d1fe53196320a973cdb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, украина, андерс фог расмуссен, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Дания, Украина, Андерс Фог Расмуссен, Дональд Трамп, НАТО
Экс-генсек НАТО сравнил заявления Трампа о Гренландии с языком гангстеров

Экс-генсек НАТО Расмуссен: США используют язык, очень близкий к гангстерам

© REUTERS / Nathan HowardЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен сравнил заявления американских официальных лиц о Гренландии с языком гангстеров и обвинил американского лидера Дональда Трампа в отвлечении мирового внимания от Украины.
"Мы видим, как Соединенные Штаты используют язык, очень близкий к гангстерам, которых они должны контролировать в Москве, Пекине и так далее... Меня на самом деле беспокоит, что внимание всего мира сейчас сосредоточено на том, что не представляет угрозы ни для Европы, ни для Соединенных Штатов, а именно на Гренландии, вместо того, чтобы сосредоточиться на (Украине - ред.)", - сказал Расмуссен в интервью газете Financial Times.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
Вчера, 19:42
По словам бывшего генсека альянса, которые привело издание, захват Штатами Гренландии означал бы "конец мирового порядка" в известном его виде. В этой связи, как написала газета, Расмуссен посоветовал Дании предложить Трампу обновить и модернизировать соглашение об обороне 1951 года, предоставляющее США влияние на острове, чтобы более подробно определить, где Соединенные Штаты и НАТО "могли бы и должны" создать больше военных баз.
"Расмуссен добавил, что Дании также следует предложить соглашение об инвестициях для привлечения большего количества американских денег в важнейшие полезные ископаемые в Гренландии, а также договор о стабильности и устойчивости для предотвращения российского и китайского влияния", - сообщило издание.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
Вчера, 19:47
 
В миреГренландияДанияУкраинаАндерс Фог РасмуссенДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала