Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) сообщило о начале выкатки ракеты-носителя с аппаратом Orion для пилотируемого облета Луны из сборочного цеха на стартовую площадку в рамках миссии Artemis-2.
"SLS и Orion направляются к стартовой площадке 39B!", - написало НАСА в соцсети X.
Миссия Artemis планируется в три этапа: беспилотный полет состоялся в ноябре-декабре 2022 года, нынешний этап запланирован на ближайшие четыре месяца, а затем высадка астронавтов на спутник.
Перед высадкой на Луну в рамках миссии Artemis III НАСА планирует провести облетную миссию, которая станет первым пилотируемым приближением к Луне за более чем 50 лет. Эта 10-дневная миссия, запуск которой запланирован на февраль 2026 года, доставит четырех астронавтов на борту космического корабля Orion, которые совершат облет Луны и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Американские астронавты были на Луне 6 раз с 1969 по 1972 год. В ходе миссий делались видеозаписи и фото.
