Рейтинг@Mail.ru
Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:16 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/nasa-2068534132.html
Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке
Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке - РИА Новости, 17.01.2026
Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) сообщило о начале выкатки ракеты-носителя с аппаратом Orion для пилотируемого облета... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T19:16:00+03:00
2026-01-17T19:16:00+03:00
наука
луна
земля
наса
космос
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147405/45/1474054598_0:633:3241:2456_1920x0_80_0_0_4918085fa3ed8f559c8e05c34dde06f7.jpg
https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html
луна
земля
космос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147405/45/1474054598_0:329:3241:2759_1920x0_80_0_0_ee0bf35b00d82aa6c297038bac2085a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, земля, наса, космос, сша
Наука, Луна, Земля, НАСА, Космос, США
Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке

НАСА начало выкатку ракеты-носителя с аппаратом Orion на стартовую площадку

© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance OrbiterЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance Orbiter
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) сообщило о начале выкатки ракеты-носителя с аппаратом Orion для пилотируемого облета Луны из сборочного цеха на стартовую площадку в рамках миссии Artemis-2.
«
"SLS и Orion направляются к стартовой площадке 39B!", - написало НАСА в соцсети X.
Миссия Artemis планируется в три этапа: беспилотный полет состоялся в ноябре-декабре 2022 года, нынешний этап запланирован на ближайшие четыре месяца, а затем высадка астронавтов на спутник.
Перед высадкой на Луну в рамках миссии Artemis III НАСА планирует провести облетную миссию, которая станет первым пилотируемым приближением к Луне за более чем 50 лет. Эта 10-дневная миссия, запуск которой запланирован на февраль 2026 года, доставит четырех астронавтов на борту космического корабля Orion, которые совершат облет Луны и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Американские астронавты были на Луне 6 раз с 1969 по 1972 год. В ходе миссий делались видеозаписи и фото.
Луна - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ученый рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну
11 апреля 2025, 08:42
 
НаукаЛунаЗемляНАСАКосмосСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала