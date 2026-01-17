Ракета-носитель НАСА с аппаратом Orion направилась к стартовой площадке

"SLS и Orion направляются к стартовой площадке 39B!", - написало НАСА в соцсети X.

Миссия Artemis планируется в три этапа: беспилотный полет состоялся в ноябре-декабре 2022 года, нынешний этап запланирован на ближайшие четыре месяца, а затем высадка астронавтов на спутник.