В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 16-летнего подростка, который планировал теракт в отношении полицейских в Нальчике по заданию куратора из террористической организации, в которую вступил, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, в октябре 2025 года подросток записал видеообращение лидерам террористической организации, запрещенной в РФ , и вступил в нее. Затем по указанию своего куратора молодой человек готовил теракт с применением взрывного устройства и оружия в отношении сотрудников полиции в Нальчике . Он приобрел необходимые компоненты для взрывчатки и нашел видеоинструкции. Теракт предотвращен сотрудниками республиканских УФСБ и МВД России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений… "участие в деятельности террористической организации" и "приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц", - сказала Петренко

Она добавила, что подросток арестован. Сейчас следствие проверяет юношу на причастность к другим преступлениям.