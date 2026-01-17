В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 16-летнего подростка, который планировал теракт в отношении полицейских в Нальчике по заданию куратора из террористической организации, в которую вступил, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в октябре 2025 года подросток записал видеообращение лидерам террористической организации, запрещенной в РФ, и вступил в нее. Затем по указанию своего куратора молодой человек готовил теракт с применением взрывного устройства и оружия в отношении сотрудников полиции в Нальчике. Он приобрел необходимые компоненты для взрывчатки и нашел видеоинструкции. Теракт предотвращен сотрудниками республиканских УФСБ и МВД России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений… "участие в деятельности террористической организации" и "приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц", - сказала Петренко.
Она добавила, что подросток арестован. Сейчас следствие проверяет юношу на причастность к другим преступлениям.
"Следственный комитет призывает граждан помнить о неминуемой ответственности за участие в террористической деятельности", - подчеркнула Петренко.