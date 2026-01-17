Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/nalchik-2068478996.html
В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских
В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских - РИА Новости, 17.01.2026
В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских
Уголовное дело возбуждено на 16-летнего подростка, который планировал теракт в отношении полицейских в Нальчике по заданию куратора из террористической... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:50:00+03:00
2026-01-17T11:50:00+03:00
происшествия
россия
нальчик
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
https://ria.ru/20260117/mat-2068467973.html
россия
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нальчик, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нальчик, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике подросток планировал теракт в отношении полицейских

В Нальчике завели дело о подготовке подростком теракта в отношении полицейских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 16-летнего подростка, который планировал теракт в отношении полицейских в Нальчике по заданию куратора из террористической организации, в которую вступил, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в октябре 2025 года подросток записал видеообращение лидерам террористической организации, запрещенной в РФ, и вступил в нее. Затем по указанию своего куратора молодой человек готовил теракт с применением взрывного устройства и оружия в отношении сотрудников полиции в Нальчике. Он приобрел необходимые компоненты для взрывчатки и нашел видеоинструкции. Теракт предотвращен сотрудниками республиканских УФСБ и МВД России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений… "участие в деятельности террористической организации" и "приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц", - сказала Петренко.
Она добавила, что подросток арестован. Сейчас следствие проверяет юношу на причастность к другим преступлениям.
"Следственный комитет призывает граждан помнить о неминуемой ответственности за участие в террористической деятельности", - подчеркнула Петренко.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ
09:19
 
ПроисшествияРоссияНальчикСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала