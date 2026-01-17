Гарбузов: свыше 150 компаний стали участниками проекта "Открой#Моспром"

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Частью проекта "Открой#Моспром" за прошедший год стали еще десять московских высокотехнологичных компаний, их количество превысило 150, рассказал министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что в 2025 году в экскурсиях "Открой#Моспром" участвовали порядка 4 тысяч человек. На данный момент проект охватывает около десяти форматов, среди которых образовательные мероприятия – например, лекции, мастер-классы, викторины и другие.

"С 2019-го в рамках проекта "Открой#Моспром" все желающие могут посетить промышленные предприятия Москвы. С каждым годом такие мероприятия становятся все популярнее, позволяя увидеть весь спектр столичной индустрии — от пищевого производства до создания передовых технологий. В 2025-м количество участников проекта пополнилось десятью заводами, открытыми для посещения жителями и гостями столицы. Таким образом, общее число компаний превысило 150", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

В частности, компании, вошедшие в число участников проекта, выпускают роботизированные системы для разных отраслей промышленности, полупроводниковую электронику и другие товары. Среди таких предприятий есть и резиденты ОЭЗ "Технополис Москва". Например, на экскурсии приглашает Нанотехнологический центр композитов (НЦК). В нем посетители смогут изучить инновации в сфере изготовления изделий из полимерных композиционных материалов, а также узнать, как создаются продукты для строительства, транспорта и городской инфраструктуры и многое другое. Благодаря участию центра в проекте, у москвичей и гостей столицы есть возможность узнать о потенциале композитных технологий, разрабатывающихся в России.

В прошлом году в число участников проекта вошла и компания "Рэнера", она выпускает литий-ионные аккумуляторы и накопители энергии. Гости могут изучить процесс работы предприятия, увидеть оборудование и узнать об объемах производства. Также посетители посмотрели на прототипы разрабатывающихся изделий. В компании отметили: благодаря таким экскурсиям у гостей есть возможность увидеть изнанку производства: воплощение идей в реальность и процесс создания продукта.

Желающие посетить предприятия могут зарегистрироваться на сайте проекта. Подтверждение придет на почту, указанную в форме. Подать заявку можно за три дня до планируемой экскурсии.