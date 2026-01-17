Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: свыше 150 компаний стали участниками проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 17.01.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:07 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/mosprom-2068406447.html
Гарбузов: свыше 150 компаний стали участниками проекта "Открой#Моспром"
Гарбузов: свыше 150 компаний стали участниками проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 17.01.2026
Гарбузов: свыше 150 компаний стали участниками проекта "Открой#Моспром"
Частью проекта "Открой#Моспром" за прошедший год стали еще десять московских высокотехнологичных компаний, их количество превысило 150, рассказал министр... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T09:07:00+03:00
2026-01-17T09:07:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Гарбузов: свыше 150 компаний стали участниками проекта "Открой#Моспром"

Гарбузов: более 150 предприятий являются участниками проекта "Открой#Моспром"

© Фото : пресс-служба ДИППНанотехнологический центр композитов
Нанотехнологический центр композитов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Нанотехнологический центр композитов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Частью проекта "Открой#Моспром" за прошедший год стали еще десять московских высокотехнологичных компаний, их количество превысило 150, рассказал министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что в 2025 году в экскурсиях "Открой#Моспром" участвовали порядка 4 тысяч человек. На данный момент проект охватывает около десяти форматов, среди которых образовательные мероприятия – например, лекции, мастер-классы, викторины и другие.
Гарбузов: столичная фирма поставила электроустановочные изделия в 40 домов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Гарбузов: столичная фирма поставила электроустановочные изделия в 40 домов
Вчера, 12:20
"С 2019-го в рамках проекта "Открой#Моспром" все желающие могут посетить промышленные предприятия Москвы. С каждым годом такие мероприятия становятся все популярнее, позволяя увидеть весь спектр столичной индустрии — от пищевого производства до создания передовых технологий. В 2025-м количество участников проекта пополнилось десятью заводами, открытыми для посещения жителями и гостями столицы. Таким образом, общее число компаний превысило 150", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
В частности, компании, вошедшие в число участников проекта, выпускают роботизированные системы для разных отраслей промышленности, полупроводниковую электронику и другие товары. Среди таких предприятий есть и резиденты ОЭЗ "Технополис Москва". Например, на экскурсии приглашает Нанотехнологический центр композитов (НЦК). В нем посетители смогут изучить инновации в сфере изготовления изделий из полимерных композиционных материалов, а также узнать, как создаются продукты для строительства, транспорта и городской инфраструктуры и многое другое. Благодаря участию центра в проекте, у москвичей и гостей столицы есть возможность узнать о потенциале композитных технологий, разрабатывающихся в России.
В прошлом году в число участников проекта вошла и компания "Рэнера", она выпускает литий-ионные аккумуляторы и накопители энергии. Гости могут изучить процесс работы предприятия, увидеть оборудование и узнать об объемах производства. Также посетители посмотрели на прототипы разрабатывающихся изделий. В компании отметили: благодаря таким экскурсиям у гостей есть возможность увидеть изнанку производства: воплощение идей в реальность и процесс создания продукта.
Желающие посетить предприятия могут зарегистрироваться на сайте проекта. Подтверждение придет на почту, указанную в форме. Подать заявку можно за три дня до планируемой экскурсии.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что почти 25 тысяч москвичей и гостей города посетили катки на площадках "Печатники" и "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" с начала декабря.
Каток ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ Москвы
14 января, 13:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
