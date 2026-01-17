В Москве продолжаются работы по уборке снега

https://ria.ru/20260117/moskva-2068547235.html
Работы по погрузке и вывозу снега с улиц и дворов продолжаются в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Работы по погрузке и вывозу снега с улиц и дворов продолжаются в Москве, сообщает
столичный комплекс городского хозяйства.
"Повсеместно продолжаются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Продолжается вывоз снега с мест временного складирования. Например, уже полностью освобождена от снега Миусская площадь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Там же уточняется, в работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини погрузчики, самосвалы. Работает тяжелая погрузочная техника, в том числе на проезжей части.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - призвали в сообщении.