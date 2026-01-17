Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжаются работы по уборке снега
21:27 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/moskva-2068547235.html
В Москве продолжаются работы по уборке снега
В Москве продолжаются работы по уборке снега - РИА Новости, 17.01.2026
В Москве продолжаются работы по уборке снега
Работы по погрузке и вывозу снега с улиц и дворов продолжаются в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 17.01.2026
москва
новый год
https://ria.ru/20260113/sneg-2067488961.html
москва
2026
Новости
москва, новый год
Москва, Новый год
В Москве продолжаются работы по уборке снега

Массовый вывоз снега с улиц и дворов Москвы продолжается

Уборка снега коммунальными службами на Миусской площади в Москве
Уборка снега коммунальными службами на Миусской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уборка снега коммунальными службами на Миусской площади в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работы по погрузке и вывозу снега с улиц и дворов продолжаются в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Повсеместно продолжаются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Продолжается вывоз снега с мест временного складирования. Например, уже полностью освобождена от снега Миусская площадь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Там же уточняется, в работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини погрузчики, самосвалы. Работает тяжелая погрузочная техника, в том числе на проезжей части.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - призвали в сообщении.
Снегоуборочная техника во дворе жилого дома во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву
13 января, 01:22
 
МоскваНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
