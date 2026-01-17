В Москве храмы дополнительно обеспечат водой в преддверии Крещения

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно обеспечат питьевой водой церкви и храмы в Москве в преддверии Крещения, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно проведем мероприятия по организации временного водоснабжения церквей и храмовых комплексов, не подключенных к системе централизованного водоснабжения. Работы выполняем по предварительным заявкам, для каждого объекта подбирается индивидуальное решение", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что в части приходов будет организованно временное водоснабжение. Например, в храмах Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в районе Коньково.

"Там, где протянуть временные трубопроводы невозможно, обеспечим подвоз воды автоцистернами. Такой вариант водоснабжения планируется использовать, в частности, в храмах Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" в городском округе Московский", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных.