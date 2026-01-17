Рейтинг@Mail.ru
Количество нарушений на дорогах Москвы снизилось - РИА Новости, 17.01.2026
15:07 17.01.2026
Количество нарушений на дорогах Москвы снизилось
Количество нарушений на дорогах Москвы за год снизилось на 6%, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 17.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество
Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Общество
Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество нарушений на дорогах Москвы за год снизилось на 6%, сообщил столичный департамент транспорта.
"Дорожные камеры ЦОДД зафиксировали более 41 миллиона нарушений в 2025 году. Это на 6% меньше, чем в 2024", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного дептранса.
По словам Ликсутова, которые приводятся в сообщении, количество нарушений снизилось по трем основным группам: превышение скоростного режима, нарушение разметки и пренебрежение водителями правилами безопасности.
В ведомстве отметили, что в местах установки камер число аварий снижается до 30%. При улучшении ситуации на участке комплексы фотовидеофиксации перераспределяют в места, где нужен дополнительный контроль.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года
МоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
