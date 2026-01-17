https://ria.ru/20260117/moskva-2068507049.html
Количество нарушений на дорогах Москвы снизилось
Количество нарушений на дорогах Москвы снизилось - РИА Новости, 17.01.2026
Количество нарушений на дорогах Москвы снизилось
Количество нарушений на дорогах Москвы за год снизилось на 6%, сообщил столичный департамент транспорта.
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Количество нарушений на дорогах Москвы за год снизилось на 6%, сообщил
столичный департамент транспорта.
"Дорожные камеры ЦОДД зафиксировали более 41 миллиона нарушений в 2025 году. Это на 6% меньше, чем в 2024", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного дептранса.
По словам Ликсутова, которые приводятся в сообщении, количество нарушений снизилось по трем основным группам: превышение скоростного режима, нарушение разметки и пренебрежение водителями правилами безопасности.
В ведомстве отметили, что в местах установки камер число аварий снижается до 30%. При улучшении ситуации на участке комплексы фотовидеофиксации перераспределяют в места, где нужен дополнительный контроль.