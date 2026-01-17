В Москве мошенники выманили у 76-летней пенсионерки 2,9 миллиона рублей

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телефонные мошенники выманили у 76-летней жительницы Москвы все сбережения и два слитка золота под предлогом того, что ее электронной подписью якобы завладели злоумышленники, Телефонные мошенники выманили у 76-летней жительницы Москвы все сбережения и два слитка золота под предлогом того, что ее электронной подписью якобы завладели злоумышленники, сообщает столичная прокуратура.

"Пенсионерка ответила на звонок, поступивший с незнакомого ей номера в одном из мессенджеров, и попалась на уловки мошенников. Незнакомый мужчина, представился сотрудником финансовой организации и сообщил, что неизвестные завладели электронной подписью москвички и ей необходимо оказать содействие правоохранителям в поимке злоумышленника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пенсионерка поверила аферистам и стала выполнять "задания", полагая, что участвует в операции по задержанию преступников.

"Введенная в заблуждение женщина сняла деньги, купила по указанию мошенников два слитка золота весом по 100 грамм каждый, один из которых передала курьеру, назвавшему кодовое слово, а второй положила в указанный ей постомат", - добавили в надзорном органе.

Кроме того, как рассказали в прокуратуре, оставшиеся сбережения пенсионерка перевела несколькими платежами на продиктованные ей злоумышленниками счета. Общий ущерб превысил 2,9 миллиона рублей.