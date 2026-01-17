Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники выманили у 76-летней пенсионерки 2,9 миллиона рублей - РИА Новости, 17.01.2026
13:39 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/moskva-2068493765.html
В Москве мошенники выманили у 76-летней пенсионерки 2,9 миллиона рублей
В Москве мошенники выманили у 76-летней пенсионерки 2,9 миллиона рублей - РИА Новости, 17.01.2026
В Москве мошенники выманили у 76-летней пенсионерки 2,9 миллиона рублей
Телефонные мошенники выманили у 76-летней жительницы Москвы все сбережения и два слитка золота под предлогом того, что ее электронной подписью якобы завладели... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
москва
мошенничество
москва
происшествия, москва, мошенничество
Происшествия, Москва, Мошенничество
В Москве мошенники выманили у 76-летней пенсионерки 2,9 миллиона рублей

Мошенники выманили у 76-летней пенсионерки все сбережения и два слитка золота

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телефонные мошенники выманили у 76-летней жительницы Москвы все сбережения и два слитка золота под предлогом того, что ее электронной подписью якобы завладели злоумышленники, сообщает столичная прокуратура.
"Пенсионерка ответила на звонок, поступивший с незнакомого ей номера в одном из мессенджеров, и попалась на уловки мошенников. Незнакомый мужчина, представился сотрудником финансовой организации и сообщил, что неизвестные завладели электронной подписью москвички и ей необходимо оказать содействие правоохранителям в поимке злоумышленника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Мошенники похитили у московской пенсионерки более 27 миллионов рублей
9 ноября 2025, 16:52
Отмечается, что пенсионерка поверила аферистам и стала выполнять "задания", полагая, что участвует в операции по задержанию преступников.
"Введенная в заблуждение женщина сняла деньги, купила по указанию мошенников два слитка золота весом по 100 грамм каждый, один из которых передала курьеру, назвавшему кодовое слово, а второй положила в указанный ей постомат", - добавили в надзорном органе.
Кроме того, как рассказали в прокуратуре, оставшиеся сбережения пенсионерка перевела несколькими платежами на продиктованные ей злоумышленниками счета. Общий ущерб превысил 2,9 миллиона рублей.
"Установление лиц, причастных к мошенничеству в отношении пенсионерки, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре", - заключили в ведомстве.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков
26 июля 2025, 12:55
 
ПроисшествияМоскваМошенничество
 
 
