Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве

Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото

Повседневная жизнь в Москве

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году капитально отремонтировали 31 многоквартирный дом на ранее благоустроенных улицах в центре... Важной задачей для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы стало эстетическое и конструктивное обновление таких зданий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты загрунтовали поверхности и набили кронштейны для кондиционеров и корзин под них, покрасили фасады, установили экраны из металлических кассет на балконах и восстановили архитектурные элементы.