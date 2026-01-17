https://ria.ru/20260117/moskva-2068492890.html
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве - РИА Новости, 17.01.2026
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:30:00+03:00
2026-01-17T13:30:00+03:00
2026-01-17T13:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://ria.ru/20260116/moskva-2068285570.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в центре Москвы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году капитально отремонтировали 31 многоквартирный дом на ранее благоустроенных улицах в центре... Важной задачей для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы стало эстетическое и конструктивное обновление таких зданий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты загрунтовали поверхности и набили кронштейны для кондиционеров и корзин под них, покрасили фасады, установили экраны из металлических кассет на балконах и восстановили архитектурные элементы.
В числе отремонтированных зданий - дома на Марксистской и Фрунзенской улицах и дом в первом Тверском-Ямском переулке, отметили в ведомстве.