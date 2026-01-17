Рейтинг@Mail.ru
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве - РИА Новости, 17.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:30 17.01.2026
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.01.2026
москва
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве

Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в центре Москвы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в центре Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году капитально отремонтировали 31 многоквартирный дом на ранее благоустроенных улицах в центре... Важной задачей для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы стало эстетическое и конструктивное обновление таких зданий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты загрунтовали поверхности и набили кронштейны для кондиционеров и корзин под них, покрасили фасады, установили экраны из металлических кассет на балконах и восстановили архитектурные элементы.
В числе отремонтированных зданий - дома на Марксистской и Фрунзенской улицах и дом в первом Тверском-Ямском переулке, отметили в ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
