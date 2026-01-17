Москва закупила около 2,4 тыс единиц коммунальной техники в 2025 году

"В прошлом году Москва закупила порядка 2,4 тысячи единиц коммунальной техники. Мы постоянно обновляем парк дорожно-уборочной техники для качественного обслуживания города. Берем более современные, мобильные и энергоэффективные машины. Это оптимизирует время работ и повышает их качество", - написал Собянин на платформе Max.