Москва закупила около 2,4 тыс единиц коммунальной техники в 2025 году
Москва закупила около 2,4 тыс единиц коммунальной техники в 2025 году - РИА Новости, 17.01.2026
Москва закупила около 2,4 тыс единиц коммунальной техники в 2025 году
Москва закупила порядка 2,4 тысячи единиц коммунальной техники в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.01.2026
москва
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва закупила порядка 2,4 тысячи единиц коммунальной техники в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В прошлом году Москва закупила порядка 2,4 тысячи единиц коммунальной техники. Мы постоянно обновляем парк дорожно-уборочной техники для качественного обслуживания города. Берем более современные, мобильные и энергоэффективные машины. Это оптимизирует время работ и повышает их качество", - написал Собянин на платформе Max.
Как уточнил мэр, были закуплены роторы на базе шасси КАМАЗа, которые могут одновременно очищать дороги и обрабатывать их противогололедными материалами, более 80 единиц ледозаливочных машин и ратраков, лаповый снегопогрузчик отечественного производства и новые электрические подметально-уборочные машины.