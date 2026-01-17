В Москве в субботу пройдет прощание с Золотовицким

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января в Москве на основной сцене МХТ имени Чехова.

Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией.

Гражданская панихида начнется в 10.00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова , а в 13.00 состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Затем он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в соболезнованиях о смерти Золотовицкого отметил, что тот сочетал талант актёра, режиссёра и педагога, а также покорил зрителей игрой и харизмой.

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала Золотовицкого человеком редкой профессиональной честности и внутренней силы, а также подчеркнула, что он передавал не только знания, но и культуру отношения к театру и слову, к ответственности художника.

Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что Золотовицкий был замечательным артистом с тонким чувством юмора.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал смерть Золотовицкого огромной потерей для всей отечественной культуры.

В день смерти Золотовицкого актеры МХТ имени Чехова почтили память о после спектаклей "Дамасобачка" и "Соня-9".

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте . В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре " Et cetera " был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.