В Москве в субботу пройдет прощание с Золотовицким
Культура
 
08:34 17.01.2026
В Москве в субботу пройдет прощание с Золотовицким
В Москве в субботу пройдет прощание с Золотовицким
Церемония прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января в Москве на основной сцене МХТ имени... РИА Новости, 17.01.2026
В Москве в субботу пройдет прощание с Золотовицким

На основной сцене МХТ имени Чехова в субботу пройдет прощание с Золотовицким

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января в Москве на основной сцене МХТ имени Чехова.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией.
Гражданская панихида начнется в 10.00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова, а в 13.00 состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Затем он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Машков назвал смерть Золотовицкого потерей для отечественной культуры
14 января, 17:17
Премьер-министр России Михаил Мишустин в соболезнованиях о смерти Золотовицкого отметил, что тот сочетал талант актёра, режиссёра и педагога, а также покорил зрителей игрой и харизмой.
Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала Золотовицкого человеком редкой профессиональной честности и внутренней силы, а также подчеркнула, что он передавал не только знания, но и культуру отношения к театру и слову, к ответственности художника.
Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что Золотовицкий был замечательным артистом с тонким чувством юмора.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал смерть Золотовицкого огромной потерей для всей отечественной культуры.
В день смерти Золотовицкого актеры МХТ имени Чехова почтили память о после спектаклей "Дамасобачка" и "Соня-9".
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тернистый путь Игоря Золотовицкого к величию
14 января, 16:17
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
 
