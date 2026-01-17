Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали о схеме мошенников со страницами "умерших" людей
07:02 17.01.2026
В Роскачестве рассказали о схеме мошенников со страницами "умерших" людей
В Роскачестве рассказали о схеме мошенников со страницами "умерших" людей
В Роскачестве рассказали о схеме мошенников со страницами "умерших" людей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему выманивания денег у россиян, для этого они взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и оформляют их как страницы якобы умерших людей, чтобы организовать денежные сборы, поделились с РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
"В социальных сетях активизировалась новая схема мошенничества, при которой преступники взламывают аккаунты пользователей и оформляют их как страницы умерших людей. Цель - вызвать сочувствие и получить переводы от друзей и знакомых "покойного", - рассказали в Роскачестве.
Там пояснили, как именно работает новая схема. Для начала мошенники специально выбирают неактивные профили пользователей старшего возраста, которые редко заходят в соцсети. После получения доступа к ним они меняют информацию на странице с целью создать впечатление, что владелец аккаунта скончался.
Злоумышленники анализируют список друзей и собирают номера телефонов, которые часто открыты для просмотра в настройках приватности. Затем они организуют сборы денег через популярные банковские приложения, публикуя там истории с просьбами пожертвовать на похороны или помощь родственникам. Доступ в банковские приложения они также получают через подставных лиц.
После получения сообщений о сборе средств, потенциальная жертва выбирает самый очевидный способ для проверки информации - через социальную сеть, где и находит информацию о якобы смерти знакомого человека.
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, которые приводит пресс-служба, преступники играют на самых глубоких человеческих чувствах - сострадании и памяти об ушедшем друге, однокласснике или преподавателе. Они специально выбирают людей, с которыми жертва не общалась долгое время, чтобы уменьшить вероятность быстрой проверки информации.
"Как и всегда, помните, что мошенники постоянно используют эмоциональные триггеры для манипуляций. Сохраняйте критическое мышление даже в ситуациях, которые вызывают сильный эмоциональный отклик, и всегда проверяйте информацию через проверенные каналы связи", - подчеркнул он.
Организация советует проверять информацию при помощи нескольких источников, в том числе через родственников или друзей. Также нельзя переводить деньги под влиянием эмоций - для начала необходимо взять паузу, чтобы проверить сведения. Кроме того, стоит ограничить доступ к вашему номеру телефона в настройках приватности социальных сетей.
