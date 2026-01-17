В Роскачестве рассказали о схеме мошенников со страницами "умерших" людей

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему выманивания денег у россиян, для этого они взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и оформляют их как страницы якобы умерших людей, чтобы организовать денежные сборы, поделились с РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

"В социальных сетях активизировалась новая схема мошенничества, при которой преступники взламывают аккаунты пользователей и оформляют их как страницы умерших людей. Цель - вызвать сочувствие и получить переводы от друзей и знакомых "покойного", - рассказали в Роскачестве

Там пояснили, как именно работает новая схема. Для начала мошенники специально выбирают неактивные профили пользователей старшего возраста, которые редко заходят в соцсети. После получения доступа к ним они меняют информацию на странице с целью создать впечатление, что владелец аккаунта скончался.

Злоумышленники анализируют список друзей и собирают номера телефонов, которые часто открыты для просмотра в настройках приватности. Затем они организуют сборы денег через популярные банковские приложения, публикуя там истории с просьбами пожертвовать на похороны или помощь родственникам. Доступ в банковские приложения они также получают через подставных лиц.

После получения сообщений о сборе средств, потенциальная жертва выбирает самый очевидный способ для проверки информации - через социальную сеть, где и находит информацию о якобы смерти знакомого человека.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко , которые приводит пресс-служба, преступники играют на самых глубоких человеческих чувствах - сострадании и памяти об ушедшем друге, однокласснике или преподавателе. Они специально выбирают людей, с которыми жертва не общалась долгое время, чтобы уменьшить вероятность быстрой проверки информации.

"Как и всегда, помните, что мошенники постоянно используют эмоциональные триггеры для манипуляций. Сохраняйте критическое мышление даже в ситуациях, которые вызывают сильный эмоциональный отклик, и всегда проверяйте информацию через проверенные каналы связи", - подчеркнул он.