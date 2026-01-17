https://ria.ru/20260117/moroz-2068533574.html
В Иркутской области предупредили о 54-градусных морозах
На севере Приангарья температура воздуха опустилась до минус 54 градусов
ИРКУТСК, 17 янв - РИА Новости.
Холодный фронт со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы пришел в Приангарье, местами температура воздуха опускается до минус 54 градусов, сообщает
Иркутский гидрометцентр.
Как отмечает гидрометцентр со ссылкой на синоптиков, в связи с холодным фронтом, пришедшем в Приангарье, с 16 по 19 января в регионе наблюдается резкое похолодание со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы.
"Температура ночью -34,-39 градусов, местами -44,-49 градусов, в верхнеленских районах -39,-44 градуса, при прояснении -49,-54 градуса, днем -27,-32 градуса, при облачной погоде -37,-42 градуса", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ
, на трассах региона действуют 68 пунктов обогрева.
В праздник Крещения Господня 19 января в Приангарье сохранится аномально холодная погода. В области планируется оборудовать 75 иорданей, из них 35 – для забора воды, 40 – для купания. Для обеспечения безопасности МЧС
задействуют около 900 человек: инспекторов ГИМС, спасателей, полиции, медиков, представителей муниципалитетов, казачества, других общественных объединений и военнослужащих Минобороны РФ
.