В Молдавии рассказали, что стоит за словами Санду о слиянии с Румынией
18:19 17.01.2026
В Молдавии рассказали, что стоит за словами Санду о слиянии с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду своим заявлением о готовности поддержать объединение республики с Румынией фактически предлагает капитуляцию, причем добровольную
в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду своим заявлением о готовности поддержать объединение республики с Румынией фактически предлагает капитуляцию, причем добровольную, да еще под видом "европейского выбора", заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Додон рассказал, почему Санду поддерживает объединение Молдавии с Румынией
12 января, 19:14
"Абсурд ситуации зашкаливает. В нормальных государствах власть борется за суверенитет, даже когда это трудно, даже когда есть давление и риски. У нас же Санду фактически предлагает капитуляцию, причем добровольную, да еще и оформленную как "европейский выбор". Это подмена понятий в чистом виде", - сказала Караман, отметив, что Санду нарушила конституцию и президентскую присягу.
По ее мнению, особенно цинично, что это подается под соусом "защиты" и "безопасности". "Нас, по сути, пытаются убедить, что Молдова — ошибка истории, слабое и нежизнеспособное государство, от которого лучше избавиться. Простите, но это уже не политика, а сознательное унижение собственного народа. Ни один президент, уважающий страну и людей, не позволит себе таких рассуждений", - подчеркнула она.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию
16 января, 16:34
 
