В Молдавии рассказали, что стоит за словами Санду о слиянии с Румынией

КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду своим заявлением о готовности поддержать объединение республики с Румынией фактически предлагает капитуляцию, причем добровольную, да еще под видом "европейского выбора", заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Абсурд ситуации зашкаливает. В нормальных государствах власть борется за суверенитет, даже когда это трудно, даже когда есть давление и риски. У нас же Санду фактически предлагает капитуляцию, причем добровольную, да еще и оформленную как "европейский выбор". Это подмена понятий в чистом виде", - сказала Караман, отметив, что Санду нарушила конституцию и президентскую присягу.

По ее мнению, особенно цинично, что это подается под соусом "защиты" и "безопасности". "Нас, по сути, пытаются убедить, что Молдова — ошибка истории, слабое и нежизнеспособное государство, от которого лучше избавиться. Простите, но это уже не политика, а сознательное унижение собственного народа. Ни один президент, уважающий страну и людей, не позволит себе таких рассуждений", - подчеркнула она.