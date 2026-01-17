Социолог раскрыл, что случилось с внешней поддержкой Молдавии

КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Поддержка властей Молдавии со стороны представителей ЕС и США заметно снизилась сразу после проведения парламентских выборов осенью 2025 года, заявил директор молдавского Института социологических исследований IMAS Дору Петруци.
"Международная активность вокруг Молдавии резко снизилась, визиты и аплодисменты извне заметно поредели, потому что после выборов уже не нужно одурманивать и обманывать избирателя. Единственной областью, в которой партия "Действие и солидарность" получала больше положительных оценок, чем отрицательных, была внешняя политика", - заявил Петруци журналистам.
По его словам, европейская повестка утратила прежний политический импульс, власти Молдавии стараются не напоминать о цели вступить в ЕС до 2028 года, а политические переговоры о вступлении в ЕС заменены "техническими дискуссиями". Социолог обратил внимание и на решение США приостановить процедуру выдачи иммиграционных виз для граждан Молдавии, это, по его словам, также свидетельствует о проблемах в области внешней политики.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.