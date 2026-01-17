Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:28 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/mitropolit-2068477032.html
Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь - РИА Новости, 17.01.2026
Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Крымской митрополии. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:28:00+03:00
2026-01-17T11:28:00+03:00
религия
крымское (луганская область)
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068476878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d2f5002d1b3133cfd6e2daff072e79d.jpg
крымское (луганская область)
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068476878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ccea6e663fa420d94d80e347fca3db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымское (луганская область), симферополь
Религия, Крымское (Луганская область), Симферополь
Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

Бывший митрополит Симферопольский Лазарь умер на 87-м году жизни

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на праздничном пасхальном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на праздничном пасхальном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на праздничном пасхальном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
«
"Утром 17 января 2026 года на 87-м году жизни отошел ко Господу находившийся на покое в Симферополе митрополит Лазарь (Швец), возглавлявший Крымскую кафедру с 1992 по 2023 год", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, прощание с ним состоится 17 января с 19.00 и 18 января в течение дня в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора, а также 19 января с 13.00 в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора.
"Отпевание новопреставленного архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16.00", - добавили в пресс-службе.
 
РелигияКрымское (Луганская область)Симферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала