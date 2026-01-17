Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

"Утром 17 января 2026 года на 87-м году жизни отошел ко Господу находившийся на покое в Симферополе митрополит Лазарь (Швец), возглавлявший Крымскую кафедру с 1992 по 2023 год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, прощание с ним состоится 17 января с 19.00 и 18 января в течение дня в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора, а также 19 января с 13.00 в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора.