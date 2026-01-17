Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

https://ria.ru/20260117/mitropolit-2068477032.html
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Крымской митрополии. РИА Новости, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
"Утром 17 января 2026 года на 87-м году жизни отошел ко Господу находившийся на покое в Симферополе митрополит Лазарь (Швец), возглавлявший Крымскую кафедру с 1992 по 2023 год", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, прощание с ним состоится 17 января с 19.00 и 18 января в течение дня в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора, а также 19 января с 13.00 в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора.
"Отпевание новопреставленного архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16.00", - добавили в пресс-службе.