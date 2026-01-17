Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об освобождении Прилук
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 17.01.2026
Минобороны рассказало об освобождении Прилук
Минобороны рассказало об освобождении Прилук
Освобождение населенного пункта Прилуки позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 17.01.2026
Минобороны рассказало об освобождении Прилук

Освобождение Прилук создало условия для продвижения вглубь Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Прилуки позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области.
"Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" в ходе активных наступательных действий продвинулись до 2,5 километра в глубину обороны противника на западном берегу реки Гайчур и освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области... Освобождение Прилук позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
