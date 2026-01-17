Замглавы Белого дома заявил, что Дания неспособна контролировать Гренландию

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию крошечной страной, неспособной контролировать Гренландию.
"Дания – крошечная страна с крошечной экономикой и крошечной армией. Они не могут защитить Гренландию. Они не могут контролировать территорию Гренландии", - заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.
Миллер заявил, что Гренландия необходима США для обеспечения нацбезопасности.
По словам чиновника, ключевое значение приобретает возможность контролировать пути навигации в Арктике. Он заявил, что противники США тратят много ресурсов на этом направлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
