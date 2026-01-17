Захарова сравнила Запад с бешеным ежиком

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия не отдалялась от Запада, он сам замотался в клубок собственных обид и фобий, в котором и находится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не отдалялись с Западом, Запад замотался в какой-то клубок собственных обид, безумий, фобий и в этом каком-то страшном аду собственных глупостей и находится", - сказала она в интервью программе "Русский Мир" на телеканал СПАС.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, поведение западных держав в данном случае напоминает поведение свернувшегося ежа, который если кого-то и изолировал, то "только сам себя". При этом Захарова добавила, что страх Запада перед РФ носит не объективный характер, а подобен фобии.